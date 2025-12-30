ครม.รับทราบมาตรการบรรเทาผลกระทบชายแดนเขมร ตามที่พณ.เสนอ

รองโฆษกรัฐบาล เผย คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการบรรเทาผลกระทบกรณีสถานการณ์ชายแดนประเทศไทย (ไทย) - ราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) (มาตรการฯ) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
วันนี้ (30ธ.ค.) นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ได้มีการติดตามสถานการณ์การค้าอย่างใกล้ชิด และได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง มาตรการฯ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ร่วมกับจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา 7 จังหวัด เช่น อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ และตราด โดยมีผู้เข้าร่วม เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด รวมถึงหน่วยงานและผู้ประกอบการ ทั้งนี้ สามารถสรุปข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นในจังหวัดเกี่ยวกับผลกระทบและมาตรการฯ แบ่งตามกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 4 กลุ่ม ดังนี้
1.ประชาชนทั่วไป รัฐบาลดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรม มีปริมาณเพียงพอ จัดงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพและส่งเสริมอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
2. เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศ เชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดกลาง สหกรณ์ โรงงานแปรรูปพร้อมลดต้นทุนการผลิต เช่น ปุ๋ยและปัจจัยการเกษตร
3.ผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ OTOP สนับสนุนการนำสินค้าไปจำหน่ายนอกพื้นที่ จัดพื้นที่แสดงและจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงเชื่อมโยงกับโรงแรม ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว
4. ผู้ส่งออก เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิม อำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมการบริโภคสินค้าในประเทศ เพื่อลดผลกระทบระยะสั้น
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริมด้านการเงิน การกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงมาตรการด้านแรงงาน เพื่อช่วยสร้างงานและรายได้ในพื้นที่
รัฐบาลยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมดูแลประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน