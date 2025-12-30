"วราภัสร์ "ชูธงคุ้มครองเหยื่อ กม.คุกคามทางเพศ ฉบับใหม่ เริ่มใช้แล้วพร้อมรับมือภัยคุกคามยุคดิจิทัล

พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ( ฉบับที่30 ) พ.ศ.2568 มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการแล้วเพิ่มนิยามความผิดและมาตรการป้องกัน เพื่อรับมือพฤติกรรมคุกคามรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ “วราภัสร์” ชี้ยกระดับกฎหมาย เพิ่มพลังคุ้มครองผู้เสียหาย รับมือภัยคุกคามทางเพศยุคออนไลน์
วันนี้ (30ธ.ค.)นางวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กล่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29 ธ.ค.68 มีผลใช้บังคับแล้ว ว่า ในชั้นการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวคณะผู้เกี่ยวข้องได้ประชุมในหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ที่มุ่งเน้นการ ขยายคำนิยาม "กระทำชำเรา" และเพิ่มบทนิยาม "คุกคามทางเพศ" ให้ครอบคลุมพฤติกรรมหลากหลาย รวมถึงการกระทำผ่านระบบดิจิทัล, ยกเลิกเหตุฉกรรจ์ความผิดฐานอนาจาร, กำหนดความผิดฐานคุกคามทางเพศโดยเฉพาะ, และเพิ่ม "คำสั่งงดเว้นการกระทำ" เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย เพื่อรับมือการกระทำผิดทางเพศที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์ ซึ่งเมื่อวันที่29ธ.ค.68 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็น "พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2568" แล้ว
" นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ตราออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดทางเพศที่เพิ่มมากขึ้นและซับซ้อน โดยเฉพาะปัญหาในโลกออนไลน์และพฤติกรรมที่หลากหลาย ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ครอบคลุม ทำให้การดำเนินคดีทำได้ยาก จึงต้องปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคุ้มครองผู้เสียหายต่อไป "