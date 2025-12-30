“สว.ชิบ” นำคณะวุฒิสภาลงพื้นที่เชียงราย หนุนงานวิจัย มฟล. เดินหน้าแก้เหมืองแร่แรร์เอิร์ธ–มลพิษข้ามแดนลุ่มน้ำกก–โขง

"สว.ชิบ " นำคณะวุฒิสภาลงพื้นที่เชียงรายหนุนงานวิจัย ม.แม่ฟ้าหลวง เดินหน้าแก้ปัญหาเหมืองแร่แรร์เอิร์ธและมลพิษข้ามแดนลุ่มน้ำกก–แม่น้ำโขง ชี้ชัดมีสารเคมีตกค้างในระดับอันตรายส่งผลกระทบต่อการเกษตร สาธารณสุขและการท่องเที่ยว
วันนี้(30 ธ.ค. 68) นายชิบ จิตนิยม ประธานคณะอนุกรรมการเสริมสร้าง ขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา เปิดเผยว่าตนได้นำคณะอนุกรรมการฯเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยร่วมประชุมกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและติดตามผลการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากวุฒิสภา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มน้ำข้ามพรมแดน อาทิ ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่แรร์เอิร์ธต่อแม่น้ำกกและแม่น้ำโขง, การบูรณาการงานวิจัยกับนวัตกรรมชุมชนเพื่อแก้ไขมลพิษทางน้ำ, และบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาด
นายชิบ กล่าวว่า งานวิจัยของ ม.แม่ฟ้าหลวง ชี้ชัดถึงผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทำให้แม่น้ำในเชียงรายและแม่น้ำโขงมีสารเคมีตกค้างในระดับอันตราย ส่งผลกระทบต่อการเกษตร สาธารณสุข และการท่องเที่ยว
“หากไม่แก้ปัญหาที่ต้นทาง ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ปลายน้ำจะต้องเผชิญกับสารพิษตกค้างในระยะยาว โดยคณะอนุกรรมการฯ จะผลักดันให้งานวิจัยถูกนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม” นายชิบ กล่าว
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงานเขตควบคุมมลพิษ 4 จังหวัด และเยี่ยมชมระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยข้อมูลและข้อค้นพบจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะถูกนำไปใช้เป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนบทบาทด้านนิติบัญญัติ การกำกับติดตามนโยบาย และการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปโดย การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามความก้าวหน้าตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการวิจัยร่วมกัน และเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่กระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะประเด็นแร่หายากและกฎหมายอากาศสะอาด