นายกฯยึดหลัก "ปิดชื่อถือพฤติกรรม" เจอใครก็จัดเต็มเครือข่ายยา ไม่รู้คำว่า "ขิง" แต่ขอทุกพรรคทำงานเหมือนภท.

“อนุทิน” ขออย่ากังวลเครือข่ายยาเสพติดเชื่อมโยงใคร ย้ำยึดหลัก "ปิดชื่อถือพฤติกรรม" เปิดเจอใครก็จัดเต็ม แสร้งไม่รู้จักคำว่า "ขิง" แต่ขอทุกพรรคทำงานของตนเองเหมือนภูมิใจไทย - ไม่ชกใต้เข็มขัด หวังเลือกตั้งมีความแฟร์
วันนี้ (30ธ.ค.) ที่ทำนียบฯ เมื่อเวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึง การจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อวาน ตำรวจได้มีการรายงาน ว่า มีการเชื่อมโยงนักการเมืองคนอื่นๆอีกหรือไม่ว่า อย่าไปกังวลว่าจะเชื่อมโยงนักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้านักธุรกิจหรือนักเลงที่ไหนก็แล้วแต่ ตอนนี้ตนและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือ ผบ.ตร เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมที่ตนเคยมอบหมายไว้ให้ เพื่อที่จะทำงานด้วยความสบายใจและเต็มที่ เราไม่รู้ใครเป็นใคร แต่ต้องดำเนินการจับตามสำนวน ดู ตามพฤติกรรมเส้นเงิน หลักฐานต่างๆ เปิดมาเจอใครก็จัดเต็ม
เมื่อถามว่า แต่ละพรรคการเมือง มีเรื่องเชื่อมโยงในลักษณะนี้ ก็เลยนำมาขิงกันไม่ได้ใช่หรือไม่ นายอนุทิน ย้อนถามว่า ตนเป็นคนสมัยใหม่ ขิง แปลว่าอะไร แต่ทางที่ดีที่สุดทุกพรรคการเมืองควรทำเหมือนพรรคภูมิใจไทย ที่ทำงานของตนเองไม่ต้องไปว่า ไม่ต้องไปขิงใคร โดยเฉพาะไปด้อยค่าหรือใช้วาทกรรมทำให้อีกฝ่ายเกิดความเสียหาย แต่ขอให้เอาเหตุผลเข้าว่ากัน จะทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมีความเข้มแข็ง มีความแฟร์ ไม่ชกใต้เข็มขัด
ส่วนที่โซเชียลมีเดีย ระบุถึง สโลแกนของพรรคประชาชน มีส้มไม่มีเทา ตอนนี้กลายเป็นดำไปแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า อย่ามาขิงกับตนแบบนั้นไม่เอา แล้วแต่โซเชียลตัดสินใจ
เมื่อถามถึงบรรยากาศการหาเสียงในขณะนี้เป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เหลือแค่ 38 วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง ขอให้ทุกฝ่ายเน้นเรื่องนโยบาย สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยจะเปิดตลาดในกรุงเทพมหานคร จะขึ้นเวทีใหญ่ในกรุงเทพฯหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ผู้สมัครทุกคนของพรรคภูมิใจไทย มีความคุ้นเคยในพื้นที่อยู่แล้ว มีการกำหนดตารางเวลามา ว่าจะให้ไปที่ไหน ถ้าหัวหน้าพรรคว่างก็จะไป ขณะนี้พรรคภูมิใจไทย มีผู้สามารถไปดำเนินการในการช่วยหาเสียงกับบรรดาสมาชิกอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า เหมือนจะมีความมั่นใจมากว่าจะได้กลับมาหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า นายอนุทิน ร้องหื้อพร้อมกล่าวว่า พูดแบบนี้อีกแล้ว ทำทุกวันให้มันดีที่สุด