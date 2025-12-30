ปชป. ส่ง “ทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร” ลงชิง สส.สมุทรปราการ เขต 8 ประกาศพร้อมทำงานตามสโลแกน สส.ที่ดีคุณเองก็เป็นได้

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัว นายทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 8 หมายเลข 10 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ หลังได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารพรรคให้ลงพื้นที่แข่งขันในเขตเลือกตั้งสำคัญของจังหวัด
นายทนงศักดิ์ เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และจีน มีประสบการณ์ทำงานทั้งในฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร อาทิ อดีตผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร รวมถึงเคยเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาในหน่วยงานของรัฐหลายแห่ง
การเลือกตั้งในเขตสมุทรปราการ เขต 8 ถือเป็นการแข่งขันที่น่าจับตา โดยมีผู้สมัครจากหลายพรรคการเมือง รวมถึงอดีต สส.แชมป์เก่าที่มีฐานเสียงในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่า พร้อมลงสนามอย่างสร้างสรรค์ เน้นการนำเสนอนโยบาย การรับฟังปัญหาของประชาชน และการทำงานอย่างตรงไปตรงมา
นายทนงศักดิ์ ระบุว่า การตัดสินใจลงสมัครครั้งนี้ ต้องการนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มาปรับใช้ในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน โดยยึดแนวทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ ภายใต้สโลแกน “สส.ที่ดี คุณเองก็เป็นได้” มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส และการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ เพื่อให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจน และสังคมเศรฐกิจแบบสีเทาๆ ที่กัดกินชีวิตคนไทยมาช้านาน พร้อมกับทิ้งท้ายสโลแกนตัวเองว่า ทนงศักดิ์ เบอร์ 10 จริงใจ 10 เต็ม 10 ไม่มีหัก