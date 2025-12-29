ไทยพิทักษ์ธรรม ถือฤกษ์สมัครบัญชีรายชื่อ-แคนดิเดตวันที่ 2 โวได้สส. 6 จว.ใหญ่ บรรยากาศสมัครเงียบเหงา

พรรคไทยพิทักษ์ธรรม ถือฤกษ์สมัคร สส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันที่สอง. มั่นใจได้ สส.ใน 6 จังหวัดใหญ่ 4 ภาคร้อยเปอร์เซ็นต์ ขณะที่บรรยากาศการรับสมัครวันนี้เงียบเหงา
วันนี้ (29 ธ.ค.) ที่ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการฯผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันที่สอง เป็นไปอย่างเงียบเหงา ตลอดช่วงเช้า ไม่มีพรรคการเมืองใดเดินทางมายื่นใบสมัครเพิ่มเติมเลย
จนถึงช่วงบ่าย ในเวลา 14.30 น. นายภปกชนก ทับเที่ยง หัวหน้าพรรคไทยพิทักษ์ธรรม พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรตจำนวนหนึ่ง เดินทางมายื่นสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
นายภปกชนก กล่าวว่า ที่เดินทางมายื่นสมัครในวันนี้ เพราะถือฤกษ์ตามความเชื่อ โดยได้รับหมายเลขพรรค 53 พรรคเราส่งผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ 10 คน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี 3 คน มีตนเป็นแคนดิเดตลำดับที่ 1 ส่วนอีก 2 คน ขอสงวนไม่เปิดเผยชื่อ พรรคเรามั่นใจจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องให้เข้าทำหน้าที่อย่างเต็มร้อย ใน 6 จังหวัด คือ กทม. นครราชสีมา นนทบุรี เพชรบูรณ์ อุดรธานี และนครศรีธรมราช เพราะพรรคเรามีนโยบายหลายอย่างที่สามารถดึงดูดพี่น้องประชาชนได้ โดยนโยบายเด่นถือ เรียนฟรี 18 ปี พลังงานเป็นของประชาชน สิทธิสวัสดิการสหกรณ์สำหรับประชาชนในการจำหน่ายสินค้า โดยไม่ต้องพึ่งพาห้างสรรพสินค้าขนาดใหม่ และมีตัวชี้วัดความสุขประชาชน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะยังเปิดการรับสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้