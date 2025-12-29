“เท้ง” เห็นด้วยเหตุการณ์แห่งปีโหวต “นายกฯหนู” หนุนฉายาสภาฯ “รังหนอนสีเทา” สะท้อนเทาอยู่ทุกแวดวง

หน.ปชน. เห็นด้วย เหตุการณ์แห่งปียกมือโหวต “อนุทิน” นั่งนายกฯ ระบุ เป็นกุญแจเปิดประตูหาทางออกให้กับประเทศ ขอบคุณสื่อตั้งฉายาสภาผู้แทนราษฎร “รังหนอนสีเทา” ชี้ สะท้อนความเทาอยู่ทุกแวดวง แนะใช้แคมเปญ “ไม่มีสีเทา” เป็นวาระของทุกพรรคการเมือง
วันนี้ (29 ธ.ค. 2568) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงฉายาสภาผู้แทนราษฎร “รังหนอนสีเทา” ว่า เป็นเสียงสะท้อนที่เห็นตามหน้าสื่อ แต่ตนคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวขณะนี้คือเครือข่ายทุนเทา ที่ไม่ได้ยึดแค่เพียงตลาดหลักทรัพย์ แต่เกี่ยวข้องกับคนในแวดวงทางการเมืองและบุคคลที่อยู่ในอำนาจ หากสภาผู้แทนราษฎร ศูนย์รวมอำนาจประชาชนชาวไทยถูกยึดด้วยเครือข่ายทุนเทา อาจจะทำให้ประเทศไทยถึงทางตัน ตนยืนยันว่าแคมเปญ “ไม่มีสีเทา” อยากให้ชวนเป็นวาระของทุกพรรคการเมืองไม่ใช่เพียง “มีส้มไม่มีเทา”
เมื่อถามว่าเห็นด้วยกับฉายานี้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น ระบุว่าขอเพียงขอบคุณที่ช่วยกันตั้งฉายานี้ เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะแสดงออกกับสภานี้ให้กับการเลือกตั้ง
เมื่อถามถึงวาทะแห่งปีกับคำพูดว่า “เราเลือกคุณอนุทินมา ไม่ได้ให้มาบริหารประเทศแต่ให้มายุบสภา” นายณัฐพงษ์ ระบุว่า พรรคประชาชนเซ็น MOA ด้วยเงื่อนไข 2 อย่าง คือการยุบสภาและเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แม้ไม่เป็นไปตามคาดหวังตามข้อตกลง แต่อย่างน้อยคำถามประชามติ 1 ข้อเดินหน้าพร้อมกับการเลือกตั้ง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนเห็นชอบการออกเสียงประชามติเพื่อเดินหน้าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับเหตุการณ์แห่งปีที่พรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองเมืองไทย สิ่งที่พรรคประชาชนตั้งใจคือการปลดล็อคข้อจำกัดในประเทศ และอย่างน้อยการเลือกตั้งครั้งหน้า ได้คำถามแรกในการทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นกุญแจเปิดประตูหาทางออกให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริง คงเป็นเหตุการณ์สำคัญแห่งปีในปีนี้จริงๆ