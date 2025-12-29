นายกฯทานส้มหวานไม่กลัวเมล็ดติดคอ "เนวิน" ให้บอกจะได้กล้วยกล้วย ชี้เบอร์ 37 เด็ดตรงชาวบ้านเลือก

“อนุทิน” บินบุรีรัมบวงสรวง ร.1 ปิดทองฐานฉัตร 37 "เนวิน" ยื่นส้มหวานให้ทาน บอกจะได้กล้วยกล้วย ไม่กลัวเมล็ดติดคอ ขาใหญ่บุรีรัมย์ตอบเบอร์ 37 เด็ดตรงชาวบ้านเลือก
วันนี้ (29ธ.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย สวมชุดนายกองใหญ่ ออกเดินทางไปยัง 3 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยเวลา 09.45น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน เป็นประธาน "ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชามหาราชรัชกาลที่ 1" สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ด และ ผู้สมัคร สส.บุรีรัมพรรคภูมิใจไทย รอให้การต้อนรับและร่วมพิธี โดยนายอนุทิน และนายเนวิน ได้ปิดทองที่ยอดพุ่มเงินพุ่มทอง ทั้งสี่ทิศของอนุสาวรีย์ ระหว่างบวงสรวง นายเนวิน ได้มานั่งบวงสรวงใต้ฉัตรเงินต้นที่ 37 จากฉัตรทั้งหมดที่มีทั้งสิ้น 360 ต้น รอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งตรงกับหมายเลขผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จากนั้นได้มาปิดทองที่ฐานฉัตรแก้ว ต้นที่ 37 เมื่อเสร็จพิธี นายกฯและผู้ร่วมพิธีจะได้มารุมกันปิดทองที่ฐานฉัตรต้นที่ 37
จากนั้นนายเนวิน ได้มอบส้มให้หนึ่งลูกให้นายอนุทิน พร้อมกล่าวว่า จะได้กล้วยกล้วย โดยนายอนุทินได้ปลอกส้มรับประทาน นายเนวิน ได้ถามนายอนุทินว่า ส้มหวานหรือไม่ นายอนุทินตอบรับว่าหวาน ผู้สื่อข่าวถึงถามว่า ส้มเม็ดเยอะหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า นั่นแน่ถามแบบนี้ ไม่ได้หวังดีแน่นอน ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่า กลัวนายกฯ ติดคอ นายอนุทินจึงตอบกลับว่า กลืนเข้าไปก็ย่อยสลายหมด
ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเนวินว่าเบอร์ 37 เด็ดอย่างไร นายเนวินกล่าวว่า “เด็ดตรง ชาวบ้านเลือกนี่แหละ”
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนายกรัฐมนตรีได้มีการนำเอาผลส้มมาเคาะเสาที่ 37 ด้วย