"อนุทิน" บวงสรวงรัชกาลที่ 1 เปิดงานปิดทองเบิกฟ้า จ.บุรีรัมย์ "เนวิน" นั่งใต้ฉัตรเงินต้นที่ 37 เบอร์ภท.

นายกฯ นำคณะบวงสรวงรัชกาลที่ 1 เปิดงานปิดทองเบิกฟ้า จ.บุรีรัมย์ เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "เนวิน" โผล่นั่งบวงสรวงใต้ฉัตรเงินต้นที่ 37 เบอร์เดียวกับภท.ใช้เลือกตั้ง
วันนี้ (29ธ.ค.) เวลา 09.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากท่าอากาศยานบุรีรัมย์ มาถึงบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นประธานกิจกรรมโครงการปิดทองเบิกฟ้าสักการะบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1 โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม , นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด , พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก , พล.ต.ต.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการทหาร ตำรวจ อส. ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) บุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีบวงสรวงด้วย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขึ้นสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมจุดธูปเทียนบูชาเครื่องบวงสรวง ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและครูใหญ่พรรคภูมิใจไทย ร่วมปักธูปบนเครื่องสังเวย พร้อมสวดบทบูชาพระรัตนตรัย บทชุมนุมเทวดา และบทถวายเครื่องสังเวย จากนั้นพราหมณ์บรรเลงดนตรี เพลงบาทสกุณี และนายกรัฐมนตรีโปรยดอกไม้ใส่เครื่องบวงสรวง จากนั้นระหว่างที่พระสงฆ์กำลังสวดบทชะยันโต นายอนุทิน และนายเนวิน ได้ปิดทองที่ยอดพุ่มเงินพุ่มทอง ทั้งสี่ทิศของอนุสาวรีย์ จากนั้นได้มาปิดทองที่ฐานฉัตรแก้ว ต้นที่ 37 จากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีจะได้มารุมกันปิดทองที่ฐานฉัตรต้นที่ 37
ทั้งนี้ โครงการ "ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชามหาราชรัชกาลที่ 1" เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นช่วงสิ้นปี-ปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม - 1 มกราคม เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันปิดทองคำเปลวรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ณ วงเวียนร.1 จ.บุรีรัมย์ เป็นการแสดงความเคารพรักและเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ และรำลึกถึงวีรกรรมของรัชกาลที่ 1 โดยเป็นกิจกรรมที่จัดโดยจังหวัดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อสืบสานประวัติศาสตร์และสร้างความเป็นสิริมงคล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างบวงสรวง นายเนวิน ได้มานั่งบวงสรวงใต้ฉัตรเงินต้นที่ 37 จากฉัตรทั้งหมดที่มีทั้งสิ้น 360 ต้น รอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ซึ่งตรงกับหมายเลขผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย