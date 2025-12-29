ถึงคิวโยก "ขรก.ท้องถิ่นจังหวัด" ก่อนเลือกตั้ง อบต. 11 ม.ค. เผยคำสั่งย้าย 104 ราย แต่ให้มารายงานตัวพื้นที่ใหม่ 26 ม.ค.ปีหน้า

ถึงคิวโยกย้าย "ขรก.ท้องถิ่นจังหวัด" ก่อนเลือกตั้ง อบต." เผย คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ 104 ราย ให้มารายงานตัว 23 และ 26 ม.ค.ปีหน้า เผยเป็น ระดับท้องถิ่นจังหวัด ใน 61 จังหวัด และส่วนกลาง ในกำกับ 12 หน่วยงาน
วันนี้ (29 ธ.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ลงนามในหนังสือ ที่ มท 0802.3/ว 6054 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 61 จังหวัด เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
มีใจความว่า ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ โดยให้ข้าราชการเดินทาง ไปปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2569
สถ.แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว ทราบ และมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วส่งตัวไปปฏิบัติ หน้าที่ตามคําสั่ง พร้อมทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) และแจ้งจํานวนวันลาทุกประเภทให้ต้นสังกัดใหม่ทราบ
ส่วน กรณีข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงตามเลขที่ตําแหน่ง ที่เงินเดือนตั้งจ่าย ให้เก็บรักษา ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ไว้ที่ต้นสังกัดที่เงินเดือนตั้งจ่าย และหากมีการแต่งตั้งข้าราชการไปดํารง ตําแหน่งในสังกัดอื่น ให้จัดส่งทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ของข้าราชการผู้นั้นไปเก็บรักษาไว้ ณ สังกัด ที่เงินเดือนตั้งจ่าย
ส่วนข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไป หรือมารับตําแหน่งใหม่ เดินทางเมื่อใด ขอให้รายงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ
มีรายงานว่า สถ. ยังมีหนังสือเวียน "ส่วนกลาง" ถึง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง ในกำกับ 12 หน่วยงาน โดย กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าว
โดยให้ดําเนินการ แจ้งให้ข้าราชการดังกล่าวทราบและมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วให้ไปรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติ หน้าที่ตามคําสั่งที่กองการเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2569 พร้อมแจ้งจํานวนวันลาทุกประเภท ให้ทราบด้วย
มีรายงานว่า หนังสือทั้ง 2 ฉบับ แจ้งคําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ รวมทั้ง สิ้น 104 ราย โดยให้มารายงานตัว 23 และ 26 ม.ค. 2569 หลัง การเลือกตั้ง นายกฯและ สมาชิก อบต. ในวันที่ 11 ม.ค.นี้.