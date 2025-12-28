กกต.สรุปสมัครปาร์ตี้ลิสต์วันแรก 1,502 คน 34 พรรคเสนอชื่อ 73 แคนดิเดต แบบเขต 2 วัน 3,199 คน

กกต.สรุปภาพรวมสมัครสส.บัญชีรายชื่อวันแรก 1,502 คน ส่วน 34 พรรคเสนอชื่อแคนดิเดตนายก 73 คน ขณะที่สมัครแบบแบ่งเขต 2 วันรวม 3,199 คน
วันนี้ (28ธ.ค.) เวลา17.00น.ว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการกกต.แถลงสรุปภาพรวมการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อว่า ภาพรวมการรับสมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400เขต ใน 2 วันที่ผ่านมามีผู้สมัครทั้งสิ้น 3,199 คนโดยเป็นข้อมูลณ.เวลา 16:45 น .ของวันที่ 28 ธ.ค.68 ส่วนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีพรรคการเมืองที่ลงเวลาและยื่นสมัครก่อนเวลา 08:00 รวมทั้งสิ้น 52 พรรคการเมือง โดยเสนอรายชื่อผู้สมัครพรรคละ 1 บัญชีรวม 1,502 คน และพรรคการเมืองยังมีการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 34 พรรคการเมืองรวมทั้งสิ้น 73 คนซึ่งระยะเวลาในการรับสมัครมีไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค 68
ว่าที่ร.ต.ภาสกร ยังกล่าวถึงกระบวนการประชามติว่า ขณะนี้รอการประกาศวันออกเสียงประชามติจากนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะประกาศในวันที่ 2 มกราคม 69จึงอยากย้ำเตือนประชาชนเรื่องของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนแยกกัน โดยในกรณีการเลือกตั้งส.ส.จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 69มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 - 5 มกราคม 69 ส่วนการออกเสียงประชามติกฎหมายกำหนดให้ออกเสียงวันเดียวกันทั่วประเทศ จึงไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าแต่มีการเปิดให้ลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตวันที่ 3-5 มกราคม69 และไปออกเสียงในวันที่ 8 ก.พ. 69
สำหรับไทม์ไลน์การออกเสียงประชามติ คาดว่านายกรัฐมนตรีจะประกาศวันออกเสียงประชามติในวันที่ 2 ม.ค 69 และเปิดให้ลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตวันที่ 3-5 ม.ค.69จากนั้นวันที่ 4 ก.พ 69 จะมีการประกาศจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนอกราชอาณาจักรและประเทศที่มีการลงทะเบียนซึ่งกระบวนการจะเป็นไปตามไทม์ไลน์จนถึงวันออกเสียงที่ 8 กุมภาพันธ์ 69