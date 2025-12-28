จิ ประชาชน เบอร์ 6 อ้อนชาวราชบุรี ขอโอกาสเข้าสภา ผลักดันเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ ให้สอดคล้องค่าครองชีพ เชื่อทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยดีขึ้น

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม น.ส.จิราภรณ์ จิตร์มั่น ผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เขต 5 พรรคประชาชน เปิดเผยว่า ตนได้เดินทางไปสมัครลงรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว อยากขอโอกาสเข้าสู่สภาเพื่อไปทำงานเพื่อเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนคนราชบุรี ด้วยการกาหมายเลข เบอร์ 6 ในวันที่ 8 ก.พ.69 นี้ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง เรายืนยันว่า เราเอาจริง เรามีชุดนโยบายที่ผ่านการคิดมาอย่างรอบคอบรอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน สร้างโอกาสและความหวังใหม่ให้ประเทศ ทุกนโบายของเราเป็นไปได้จริง มีแนวทางเพื่อไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน หากมีโอกาสได้เข้าไปบริหารในฐานะรัฐบาล ประเทศไทยและราชบุรีเปลี่ยนแน่นอน
น.ส.จิราภรณ์ กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายที่ตนเห็นว่ามีความสำคัญและเร่งด่วนคือสังคมสูงอายุ จ.ราชบุรีมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยและกำลังมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงได้เบี้ยผู้สูงอายุเพียง 600 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยแล้ว 20 บาทต่อวันเท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่ขยับขึ้นมานานแล้ว
อย่างน้อยที่สุดในปี 69 ถ้าเราเป็นรัฐบาล จะต้องออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อปรับอัตราเบี้ยผู้สูงอายุ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 1.72 แสนล้านบาทต่อปี เพื่ออย่างน้อยที่สุด เบี้ยผู้สูงอายุต้องถึงหลักพันบาทถ้วนหน้า และเพิ่มเป็น 1,500 บาทต่อเดือนภายใน 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นธรรม
“แม้ว่าเงินก้อนนี้จะยังไม่สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากเส้นความยากจนได้ แต่อย่างน้อยเชื่อว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น ภาระแบกรับของวัยทำงานที่ต้องดูแลพ่อแม่ลดลง และเป็นก้าวแรกที่ดปิดทางไปสู่การสร้างรัฐสวัสดิการในอนาคต”น.ส.จิราภรณ์ กล่าว