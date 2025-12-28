กางปาร์ตี้ลิสต์รทสช. "พีระพันธุ์" เบอร์ 1 "ชัชเตาปูน" ตามมาเบอร์ 2 ต่อด้วย "อรรถวิชช์" ลำดับ 3

เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ รทสช. "พีระพัฒน์" หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนั่งเบอร์ 1 "ชัชเตาปูน" ตามมาเบอร์ 2 ต่อด้วย "อรรถวิชช์" ลำดับ 3 "นราพัฒน์-วิทยา" เบอร์ 4-5
วันนี้ (28ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวนทั้งหมด 100 ลำดับ มีดังนี้
1 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2 นายชัชวาลล์ คงอุดม
3 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
4 นายนราพัฒน์ แก้วทอง
5 นายวิทยา แก้วภราดัย
6 พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
7 นายสยาม บางกุลธรรม
8 นายสามารถ มะลูลีม
9 น.ต.ปุญณัฐส์ นำพา
10 นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ
11 นายเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร
12 นายขรรค์ชัย แก้วเนตร
13 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์
14 นายติน ตันติเตชะ
15 นายอดิศร โพธิ์อ่อน
16 นายอะห์หมัด บอสตา
17 นายวัชรินทร์ เรืองฤทธิ์กูล
18 นายนพดล พรหมภาสิต
19 นายสมโภชน์ โชติชูช่วง
20 นางสาวภัทธปภา นิ่มเรือง
21 นายฐิฎฐิติวาสก์ เสนีย์
22 นายศรายุทธ พุทธรักษา
23 นายสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
24 นายศิริ งามขำ
25 นายณัฐชา ลิขิตกิจวรกุล
26 นางสาวนารีรัตน์ ว่องไว
27 พล.ร.ต.วชิระ ประทีปะวณิช ร.น.
28 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน ตัณยะกุล
29 นางสาวสุดาพรรรณ นิธิยานนท์
30 นางสาวนงลักษณ์ นกต่อ
31 นางสาวฐิตาภรณ์ สุขประชา
32 นางสาวรัตนาวรรณ สุขศาลา
33 นายสราวุธ ศุกรมย์
34 นางสมจิตต์ รถทอง
35 นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์
36 นายวรชาติ อหันทริก
37 นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ
38 นางสาวพนัชกร ตุลานนท์
39 นายภูมินทร์ วรปัญญา
40 นางสาวพนัชปวัน สายสุวรรณ
41 นายบุญมั่น มณีนันทน์
42 นางสาวณัฐสินี วันทมาตย์
43 นายชยกร มาอินทร์
44 นางนิษฐ์วดี พรเลิศเทียนชุบ
45 ร.อ.พีระภัฏ บุญเจริญ
46 พลตรีนิวัติ ก้อนทอง
47 นายนิธิโรจน์ พุทธิเรืองนนท์
48 นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม
49 นางสายพิน สันทัด
50 นางวีณา วีรอิสกุล
51 นายเสกสรรค์ อุ่นอ่อน
52 นายสงกรานต์ สมัครเขตรการณ์
53 นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณรัตน์
54 นายวสวัตติ์ กลิ่นขจร
55 พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เปลี่ยนขำ
56 นายสุขสวัสดิ์ เสมอมาศ
57 นายปิยวัฒน์ บุญมา
58 นายสีหศักดิ์ อดุลย์วิโรจน์
59 นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ
60 นายโปรย สมบัติ
61 นายอัศวิน นิลเต่า
62 นายอนันต์ จินะกาศ
63 นายวิเชษฐ์ ชูชื่น
64 นางสาววาเลน ชื่นโชคสันต์
65 นางสาวกนิษฐรินทร์ พัชรภักดีโชติ
66 นายนรเกติ ยองประยูร
67 นางสาวพัฒน์นรี ชัยอารีย์กิจ
68 นายจิรัฏฐ์ ชัยอารีย์กิจ
69 นายกร บุญมาเลิศ
70 นายนิธิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
71 นายนิติศาสตร์ มลาไวย์
72 นายพิสิฐ ประเสริฐศรี
73 นายทองคำ ผัดคำ
74 นายปภาณ บุญลือพันธ์
75 นายรักสยาม มานานุภาพ
76 นายเดชา พงษ์พานิชกุล
77 นายปฎิภาณ ปัญญาดี
78 นายวิชาญ หงส์นฤชัย
79 นายสมกียรติ คงเจาะ
80 นายจรูญ พุทธซ้อน
81 นายประชา มุ่งรักษ์ชน
82 นายศักรินทร์ เกตุนุ้ย
83 นางสาวรัชต์ฉวี แก้วกิ่งจันทร์
84 นายคยูรทร อ่อนแก้ว
85 นายจรูญฤทธิ์ สุวรรณรัตน์
86 นายสมยศ ลักษณะสมบูรณ์
87 นายธนภัทร จันทนา
88 นายธนวัฒก์ สมบัติรักษ์
89 นายมหภาค ชูแจ้ง
90 นายจิรเมศร์ อุดมประยูรศักด์
91 นายสมบัติ จันมาทนะ
92 นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนะวิรุณ
93 ว่าที่ ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น
94 นายไต้หวัน คำสร้าง
95 นางปรารถนา สีม่วง
96 นายพชรพล จิตรีปลื้ม
97 นายจรัล บุญพนาศรี
98 นางสาวจิราภา มุขจร
99 นางสาวนูรนีซา มะยิ
100 นายสยามรัตน์ ตติยานนท์