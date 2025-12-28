"วิชชั่นใหม่" เบอร์ 24 เปิดตัวสู้ศึกเลือกตั้ง ขอเป็นทางเลือกที่สาม

“วิชชั่นใหม่” คว้าปาร์ตี้ลิส เบอร์ 24 พร้อม ชูทางเลือกที่สาม ย้ำการเมืองต้องทำงานให้ประชาชน 24 ชั่วโมง วางตัวไม่สุดโต่ง เสนอทางออกเชิงระบบสู้ศึกปี 2569
นายธงรบ ด่านอำไพ ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 1 ของพรรค เปิดเผยภายหลังจับได้หมายเลข 24 ว่า แม้พรรคใหญ่จะได้เปรียบด้านทรัพยากรและความพร้อม แต่พรรคขนาดเล็กไม่ควรถูกตัดออกจากสมการการเมืองไทย พรรคจึงเดินหน้าส่งผู้สมัครทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อเท่าที่ศักยภาพเอื้ออำนวย พร้อมวางตำแหน่งเป็น “ทางเลือกที่สาม” ท่ามกลางปัญหาเชิงโครงสร้างที่ประเทศเผชิญ ทั้งการเมืองติดหล่ม หนี้ครัวเรือนสูง คอร์รัปชันเชิงระบบ และการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว
นายธงรบกล่าวว่า พรรคไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาอำนาจระยะสั้น แต่ต้องการเป็นตัวเลือกของประชาชนที่เบื่อหน่ายการเมืองแบบเดิมและความขัดแย้งซ้ำซาก โดยหมายเลข 24 จะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์และ motto ของพรรคคือ “วิชชั่นใหม่ บริการ 24 ชั่วโมง” สะท้อนแนวคิดการทำงานการเมืองที่พร้อมรับใช้และรับฟังประชาชนตลอดเวลา ไม่จำกัดเฉพาะช่วงหาเสียง
“ขนาดของพรรคไม่สำคัญเท่าคำตอบที่นำเสนอให้ประเทศ หมายเลข 24 จะย้ำเตือนว่า การเมืองต้องทำงานให้ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และเราจะผสานเทคโนโลยี ปัญญา และจริยธรรม เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของการเมืองไทยในการเลือกตั้งปี 2569” นายธงรบกล่าว
สำหรับพรรควิชชั่นใหม่ก่อตั้งภายใต้การนำของนาย พิเชษฐ สถิรชวาล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนาย สุโท สร้างคำ เป็นเลขาธิการพรรค ร่วมกับทีมงานจากอดีตนักการเมือง ข้าราชการ และนักวิชาการ ยืนยันจุดยืนไม่ฝักใฝ่ขั้วใดสุดโต่ง และมุ่งเสนอทางออกเชิงระบบมากกว่าการแข่งขันทางอำนาจ โดยมี 4 นโยบายเรือธง ได้แก่
1. สถาบันการเงินไร้ดอกเบี้ย แก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน
2. หนึ่งพรรคหนึ่งกระทรวง เพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบทางการเมือง
3. บ้านหลังที่ 2 รับมือสังคมสูงวัยผ่านระบบดูแลในชุมชน
4. พ.ร.บ.ความโปร่งใส ใช้ AI ป้องกันการทุจริตเชิงระบบ
ทั้งนี้ พรรคตั้งเป้าฐานเสียงไปที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจ ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ต้องการการเมืองแบบประนีประนอม พร้อมวางตัวเป็นพรรคที่สามารถทำงานร่วมกับทุกขั้วอำนาจได้ หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน