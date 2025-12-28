“พีระพันธุ์” ชี้เป็นดวงได้เบอร์ 6 ตรงนโยบาย 6 เสาหลัก รทสช. ลั่น “ตาแตกไม่เป็นไรขออย่าสมองแตก”

“พีระพันธุ์” ชี้ มันเป็นดวง รวมไทยสร้างชาติได้เบอร์ 6 ตรงกับ นโยบาย 6 เสาหลักของพรรค คาดหวังทุกที่นั่ง พร้อมทำงานเพื่อประชาชน แม้เส้นเลือดในตาแตก เพราะทำงานหนัก ลั่นเลือด “ตาแตกไม่เป็นไรขออย่าสมองแตก”
วันนี้ (28 ธ.ค.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวภายหลังพรรคจับได้หมายเลข 6 ว่า ไม่ได้จับมันเหลือเบอร์สุดท้าย แต่เลข 6 สอดคล้องกับนโยบายของพรรคที่มี 6 เสา ประกอบด้วย 1. เรื่องความขัดแย้งชายแดน ระหว่างไทย-กัมพูชา ที่เป็นวิกฤตหลักรอการแก้ไข ที่ต้องจบจริงๆ และต้องให้กำลังใจทหาร 2. วิกฤตที่เป็นมะเร็งร้าย คือ เรื่องของการทุจริต รวมถึงทุนเทาสแกมเมอร์ ทุกวันนี้จับมาโทษเบามาก 3. ค่าครองชีพ ต้องลดทั้งค่าพลังงานและค่าไฟ ซึ่งเคยทำได้มาแล้วต้องลดลงไปอีก โดยเฉพาะค่าน้ำมันได้เขียนกฎหมายเอาไว้แล้วหากได้รับเลือกเข้าไปทำหน้าที่สามารถทำได้ทันทีโดยลดสูงสุดเหลือ 25 บาท 4. เรื่องเศรษฐกิจฐานรากทุกวันนี้ประชาชนเป็นหนี้ครัวเรือนไม่มีที่พึ่ง 5. การดูแลสังคมยังมีเด็กๆ ที่ต้องได้รับโอกาส เด็กนักเรียนนักศึกษา ผู้สูงอายุ 6. ปัญหาเกษตรกรโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกิน และต้นทุนการผลิตที่สูงมาก เพราะฉะนั้นเป็นดวงที่นโยบายหลักตรงกับหมายเลขที่จับได้
ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นตาข้างซ้ายมีลักษณะช้ำแดง จึงสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น นายพีระพันธุ์ จึงกล่าวว่า ทำงานมากตอนเป็นรัฐมนตรี ทำงานจนเส้นโลหิตฝอยแตก หมอบอกให้พักผ่อนอย่าทำงานหนัก แต่ไม่ทำไม่ได้ โดยเฉพาะช่วงนี้กำลังเข้าสู่ช่วงหาเสียงเลือกตั้ง เราอาสามาทำงานเพื่อประชาชนตนเองไม่เป็นไรเพิ่งเป็นเมื่อเช้านี้เอง “เลือดตาแตกไม่เป็นไรขออย่าสมองแตก”
ส่วนความคาดหวังอยากได้ที่นั่งทุกเขตแต่ที่มากที่สุด คือ ได้กลับมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน เพราะเราทำได้จริงทำได้เด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาชายแดน หากได้เป็นนายกฯจะปล่อยให้ทหารทำอย่างเต็มที่เพราะเขาเดินมาจนถึงทุกวันนี้แล้ว เรื่องของหยุดยิงหรือไม่หยุดยิงจะไม่พูดกลับไปกลับมา เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไม่หยุด พร้อมชูสัญลักษณ์เบอร์ 6 โดยยกนิ้วโป้งนิ้วเดียว