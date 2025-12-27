กกต.สรุปสมัคร สส.เขตวันแรก 3,092 คน กทม.นำโด่ง 449 คน ระนองน้อยสุด 4 คน

กกต.สรุปผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันแรกของการรับสมัครทั่วประเทศ 3,092 คน มากที่สุดกรุงเทพมหานคร 449 คน น้อยที่สุดระนอง 4 คน
วันนี้ ( 27 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันแรกของการรับสมัคร 77 จังหวัด จํานวน 3,092 คน
จำแนกเป็น กรุงเทพมหานคร 449 คน นครราชสีมา 120 คน เชียงใหม่ 93 คนขอนแก่น 91 คน ชลบุรี 83 คน อุดรธานี 80 คน บุรีรัมย์ 80 คน สมุทรปราการ 77 คน นนทบุรี 75 คน ปทุมธานี 71 คนสุรินทร์ 71 คน อุบลราชธานี 71 คน
ศรีสะเกษ 67 คน นครศรีธรรมราช 59 คน ร้อยเอ็ด 59 คน กาฬสินธุ์ 53 คน ชัยภูมิ 52 คน เชียงราย 52 คน สุราษฎร์ธานี 51 คนสงขลา 49 คน นครปฐม 48 คนสกลนคร 47 คน มหาสารคาม 45 คน เพชรบูรณ์ 42 คน พระนครศรีอยุธยา 31 คน นครสวรรค์ 36 คน นครพนม 35 คนลพบุรี 35 คน กาญจนบุรี 34 คนสุพรรณบุรี 34 คน นราธิวาส 32 คนพิษณุโลก 32 คน ราชบุรี 32 คน ปัตตานี 31 คน
ลำปาง 29 คน สมุทรสาคร 29 คน กำแพงเพชร 28 คน เลย 28 คนระยอง 28 คน สุโขทัย 26 คน น่าน 26 คนหนองบัวลำภู 26 คน ตรัง 26 คน สระบุรี 25 คน สระแก้ว 25 คน ฉะเชิงเทรา 24 คน จันทบุรี 23 คน ยะลา 22 คน บึงกาฬ 21 คน พิจิตร 21 คน ตาก 21 คยประจวบคีรีขันธ์ 20 คน
พัทลุง 19 คน ภูเก็ต 19 คน หนองคาย 19 คน ลำพูน 17 คน อุตรดิตถ์ 17 คน แพร่ 17 คน ยโสธร 16 คน กระบี่ 16 คน ปราจีนบุรี 16 คน พะเยา 16 คน เพชรบุรี 15 คน อำนาจเจริญ 14 คน ชุมพร 14 คน มุกดาหาร 12 คนแม่ฮ่องสอน 11 คน พังงา 11 คน นครนายก 11 คน อ่างทอง 10 คน ชัยนาท 10 คน
สตูล 9 คน อุทัยธานี 9 คน ตลาด 7 คนสิงห์บุรี 6 คน สมุทรสงคราม 6 คน และระนอง 4 คน