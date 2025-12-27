"อนุทิน" ไหว้พระปฐมเจดีย์ นครปฐม เดินตลาดโต้รุ่งทำท่าพลัสโชว์ปชช. ซื้อตะลิงปลิงกลับบ้าน

นายกฯ นำคณะไหว้พระปฐมเจดีย์ นครปฐม เดินตลาดโต้รุ่ง ซื้อตะลิงปลิงกลับบ้าน ทำท่าพลัสโชว์ปชช. พร้อมรับประทานอาหารเย็น
วันนี้ (27ธ.ค.) จากนั้นเวลา 18.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และคณะเดินทางต่อมายังพระปฐมเจดีย์ เพื่อสักการะพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนิยบพิตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดนครประฐม มีประชาชนมารอต้อนรับให้กำลังใจจำนวนมาก
โดยนายกฯทักทาย ถ่ายรูปกับประชาชน พร้อมทั้งสอนประชาชนทำท่าพลัส ซึ่งประชาชนได้ทำตามอย่างสนุกสนาน
จากนั้นนายอนุทิน เดินทางต่อไปยังตลาดโต้รุ้ง แวะทักทายร้านอาหารทะเล พร้อมบอกว่า ขอให้ขายดีๆ มีคนละครึ่งด้วย
ก่อนจะเดินต่อไปทักทายร้านหอยทอด พร้อมบอกว่า" เห็นแล้วไม่อยากเดิน อยากกิน" ก่อนที่นายกฯจะซื้อตะลิงปลิง กลับบ้านพร้อมบอกนายวราวุธว่า"ผมชอบ จิ้มกะปิอร่อยมาก"
โดยก่อนเดินทางกลับ นายกฯและคณะได้นั่งรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดดังกล่าว