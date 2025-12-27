‘มาดามหยก’นำทัพจิตอาสาก้าวอิสระ สมัคร สส.มั่นใจเลือก 'ก้าวอิสระ' เชียงใหม่เปลี่ยนดีกว่าเดิมแน่นอน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.นางสาวกชพร เวโรจน์ (มาดามหยก)หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (Indy) นำทีมผู้สมัครสส.ของพรรคมาสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วยเขต 2 เบอร์ 5 นางศรีพรรณ์ เขียวทอง , เขต 3 เบอร์ นายพรชัย อรรถปรียางกูร , เขต 4 เบอร์ 2 กิ่งกาญจนา ณ เชียงใหม่ , เขต 5 เบอร์ 10 นางจินตนา ไชยชมภู และเขต 7 เบอร์ 4 ,นายสันติ ตันสุหัช
นางสาวกชพร กล่าวว่าครั้งนี้พรรคก้าวอิสระ(Indy) ส่งผู้สมัครหลายเขต แต่ยอมรับว่ามีผู้สมัครหลายคนที่รู้จักกัน ซึ่งเราก็จะเลี่ยง ไม่ลงทับเขตกัน ซึ่งถือเป็นมารยาททางการเมือง
'การเลือกตั้งครั้งนี้มั่นใจว่าประชาชนอยากจะเปลี่ยนและพร้อมที่จะเปลี่ยน ซึ่งพรรคก้าวอิสระเป็นพรรคแรกของประเทศไทยที่รวมจิตอาสา จากทั่วประเทศ และจากประสบการณ์จิตอาสา 29 ปีเราได้ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านโดยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทน และครั้งนี้ที่พวกเราต้องออกมาก็เพราะรู้สึกว่าการเมืองไทยควรที่จะเปลี่ยนพื้นฐาน ซึ่งจากการที่เป็นจิตอาสา มีจิตเสียสละและไม่หวังผลตอบแทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เราก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป และอยากให้นักการเมืองมีคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือเสียสละไม่หวังผลตอบแทนก่อนที่จะเข้ามาสู่การเมือง'
นางสาวกชพร กล่าวว่า สำหรับนโยบายของพรรคก้าวอิสระที่เราจะสื่อไปถึงประชาชนชาวเชียงใหม่และทั่วประเทศ โดยจะมีการผลักดันนโยบาย เช่น
1. เร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน เพิ่มรายได้เข้าประเทศทุกมิติ
2. พัฒนาระบบการศึกษา เพิ่มคุณภาพชีวิตครู นักเรียนและบุคลากรการศึกษา
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา ต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงและกีฬา สู่เวทีระดับโลก
4. พัฒนาระบบเกษตรกรรม (SMART FARMER) พ.ร.บ.สินค้าเกษตร
5. เพิ่มเบี้ยสำรองเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการเปราะบาง ครู และกลุ่มอาสาสมัคร
6. พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน เพื่อประชาชน
7. สนับสนุนสิทธิมนุษยชน เด็ก สตรี ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมสุขภาพ สิทธิเสรีภาพ ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึง LGBTQ+ ผู้พิการ เปราะบาง และผู้สูงอายุ
8. ปรองดอง ลดความขัดแย้ง เปิดกว้างรับฟังทุกฝ่าย ส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริง
9. ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม และยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
10. แก้ปัญหามลพิษ ไฟป่า PM2.5 พ.ร.บ.อากาศสะอาด อย่างจริงจัง เร่งด่วน
11. ส่งเสริมสินค้าชุมชนทั่วประเทศ พัฒนา ส่งเสริม Soft Power
12. ให้ความร่วมมือกับกองทัพปกป้องความมั่นคง และอธิปไตยของไทยอย่างจริงจัง
ดังนั้นจึงอยากขอเสียงจากชาวเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้เห็นแล้วกับการทำงานของจิตอาสาของพรรคก้าวอิสระดังนั้นจึงอยากให้แนวความคิดที่ชาวเชียงใหม่ทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ขอให้เลือกผู้สมัครจากพรรคก้าวอิสระมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการเปลี่ยนให้เชียงใหม่ดีขึ้นกว่าเดิม