นายกฯอ้อนชาวนครปฐมคนบ้านเดียวกัน คนละครึ่งพลัสไม่ใช่ประชานิยม แย้มชายแดนกลับบ้านก่อนปีใหม่

"อนุทิน" อ้อนคนชาวนครปฐม บอกคนบ้านเดียวกันยัน‘คนละครึ่งพลัส’ ไม่ใช่ประชานิยม หยอดพรรคที่ล้อม พร้อมจะรัก ‘ภูมิใจไทย’หรือเปล่า เตรียมเฮ! คนชายแดนได้กลับบ้านก่อนปีใหม่ แจงเหตุไม่ไปดีเบตต้องตระเวนคารวะทหารกล้า
วันนี้ (27ธ.ค.) เวลา 16.40 น. ที่วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้กำลังใจผู้สมัคร สส.นครปฐม 6 เขต ได้แก่ นายศุภโชค ศรีสุขจร เขต 1 นายโรจนินทร์ ศิรรัฐเมธากรณ์ เขต 2 นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ เขต 3 พันเอกสุขชาต สะสมทรัพย์ เขต 4 นายอนุชา สะสมทรัพย์ เขต 5 และนายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว เขต 6
เมื่อมาถึงนายกฯสักการะอัฐิ พระพุทธวิถีนายก(บุญ ขันธโชติ) และพระพุทธวิถีนายก (เพิ่ม ปุญฺญวสโน) ก่อนเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนมัสการและถวายสังฆทาน พระครูธรรมธรพีระ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
จากนั้นนายอนุทินทักทายชาวนครปฐมและร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นกันเอง ก่อนกล่าวด้วยสำเนียงคนนครปฐม ว่า ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวนครปฐม ตั้งแต่เช้าไป จ.อยุธยา จ.สุพรรณบุรี เพราะนายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย อันดับที่ 3 พาตนไปแนะนำพี่น้องสุพรรณบุรีให้รู้จักกับทีมท่าน จากนั้นตนก็รีบมาจ.นครปฐมมาพบพี่น้อง ครั้งนี้คิดว่าคงไม่กลับไปบ้านตัวเปล่าแล้ว เพราะตอนนี้ทุกคนมาอยู่ด้วยกัน ไม่ต้องสู้กันแล้ว เพราะสู้เขาไม่ไหวเลยมาขออยู่ด้วยกับเขาดีกว่า ความจริงจุดเริ่มต้นตนกับท่านเหล่านี้จุดเดียวกันตั้งแต่สมัย 10 ปีและ 20 ปีที่ผ่านมาแล้วตอนสมัยนั้นตนก็ลูกน้อง นายไชยา สะสมทรัพย์อดีตรมว.พาณิชย์ท่านให้ความเมตตาตอนที่ตนเข้ามาการเมืองใหม่ๆดูแลเป็นอย่างดี และนครปฐมไม่ใช่ที่แปลกใหม่สำหรับตน เพราะว่าบ้านแม่ตนตอนนั้นอากงและอาม่าย้ายมาอยู่นครปฐม ตนมาบ่อยตอนเด็กๆ พี่น้องอย่ารังเกียจตนเลยจังหวัดนครปฐมไม่มีทางแยกจากกับตนได้ เพราะครอบครัวและสุสานของอากง อาม่าตนอยู่ที่นี่ และพื้นฐานและครอบครัวมีความผูกพันอยู่กับจังหวัดนครปฐมตนถึงต้องมา ทุกครั้งที่มาก็พยามจะมาชวนบ้านสะสมทรัพย์ไปอยู่ด้วยกัน แต่ต้องชื่นชมท่าน เพราะท่านบอกว่าไม่ไป ยังไงจะอยู่กับนายวราวุธ แต่ว่าครั้งนี้นายวราวุธบอกว่าพี่หนู อยากรับใช้บ้านเมืองด้วยกันอยากทำให้การเมืองมันใหญ่ด้วยกัน ตนเลยบอกมาอยู่กับพี่เลย เพราะฉะนั้นวันนี้ตนถึงบอกว่าพี่น้องเคยเลือกท่านเหล่านี้สมัยอยู่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) วันนี้ไม่เป็นอะไร วันนี้พี่น้องเลือกภูมิใจไทย ชาติไทยจะพัฒนา ทำงานไม่มีวันไปไหน อยู่กับพวกเราตลอด
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า พี่น้องไม่ต้องไปฟังนโยบายพรรคภูมิใจไทยเป็นยังไง พวกเราคนกันเองอยู่แล้วพี่น้องต้องการสิ่งใดท่านเหล่านี้บันดาลให้พี่น้องได้อยู่แล้ว วันนี้เป็นวันเลือกตั้งวันแรก วันสมัครรับเลือกตั้งวันแรกก็ไปสมัครสส.นครปฐม 6 เขต พรรคภูมิใจไทยส่งทั้งหมด 6 เขต เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามพวกเราเป็นพรรคที่จะล้อม พร้อมที่จะรักพี่น้องทุกคน พี่น้องชาวนครปฐมพร้อมที่จะล้อมพวกเราภูมิใจไทยหรือเปล่า เราตั้งใจมาทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องเรื่องปากท้อง เรื่องคุณภาพชีวิต เรื่องการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจคนละครึ่งพลัส พลัส พลัส ไม่มีจบไม่มีสิ้น เพราะนโยบายคนละครึ่งพลัสพิสูจน์ให้เห็นตอนที่เราออกมามาว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญได้รับความเชื่อถือและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วประเทศ ดังนั้นพรรคภูมิใจไทยถือว่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้กับประชาชนเมื่อเข้ามาไม่ใช่มาทำเป็นประชานิยม แต่เป็นการทำให้เศรษฐกิจได้เติบโต และมีเงินหมุนเวียน เพราะตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่เอาเงินมาให้พี่น้อง แต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พี่น้องได้ร่วมกันขยับเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของปัญหาปากท้องเศรษฐกิจระดับมหาภาค ภาพรวมการค้าขาย การออกนโยบายต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งในนานาชาติได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีฉะนั้นตรงนี้ประชาชนไม่ต้องกังวลในรายละเอียดหน้าที่ของผู้สมัครสส. แต่ละท่านจะนำเสนอให้กับพี่น้องทุกคนให้รับทราบ
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า มาตรงนี้ถ้าจะให้พูดถึงนโยบายตนต้องอยู่ถึง 3 ทุ่ม ตนพูดไม่หยุด แต่รู้สึกว่ามันเสียเวลา เพราะยังไงเดี๋ยวตนก็ต้องมาเดินแต่ละบ้าน แต่ละเขตอยู่แล้ว เพื่อทำความคุ้นเคยและนำเสนอนโยบายที่ออกมาให้กับพี่น้อง วันนี้ตั้งใจมาขอฝากเนื้อฝากตัว มาขอแนะนำตัวและมาบอกว่าวันนี้พวกเราคนบ้านเดียวกัน คำว่าบ้านเดียวกันคือหัวใจเดียวกันและมาทำงานการเมืองด้วยกัน เพราะต้องใช้พลังขับเคลื่อนกันมาคนเดียวก็ทำไม่ได้ ต้องมาเป็นทีมนี่คือทีมภูมิใจไทยที่ให้พี่น้องทุกคนได้รับรู้รับทราบและขอความเมตตาให้พี่น้องได้มอบความมั่นใจให้กับพวกเรา ในการที่จะทำงานรับใช้พี่น้องและรับใช้ประเทศของเรา
นายอนุทิน กล่าวอีกว่า วันนี้ติดตามข่าวสารทั้งหลายพี่น้องคงดีใจวันนี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยประเทศของเรายังไงก็รบชนะอยู่แล้ว มีปัญหากับใครเราชนะตลอด เราไม่ไปเยาะเย้ย ไม่ไปซ้ำเติมและไม่ไปพูด เราไม่มีคำว่าแพ้อยู่แล้วและเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเหยียบย่ำซ้ำเติมหรือไปพูดอะไร เราต้องการความสงบในประเทศของเราและต้องการให้พี่น้องที่อยู่ตามชายแดนได้กลับบ้านก่อนปีใหม่ ซึ่งวันนี้รัฐบาลได้ทำเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่อยู่ตามชายแดนจะต้องได้กลับบ้านฉลองปีใหม่กันในครอบครัว แม้จ.นครปฐมไม่เกี่ยวอยู่ห่างชายแดนเยอะ แต่ตนเข้าใจว่าสิ่งที่เกี่ยวคือหัวใจของพวกเรา ที่มีความหวงแหน มีความรัก มีความเข้าใจ มีความโกรธ มีความเจ็บปวด แต่ว่าวันนี้ใกล้ปีใหม่อีก 3 วันเอาความขมขื่นเอาความเจ็บปวดไปทิ้งแม่น้ำนครชัยศรี และเอาความสุขเติมเต็มเข้ามา ส่งกำลังใจไปให้พี่น้องที่อยู่แนวชายแดน ซึ่งเขากำลังจะได้กลับบ้านและส่งความขอบคุณความปรารถนาดีและส่งความซาบซึ้งไปยังพี่น้องทหารของเรา เขาทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ประเทศไทยของเรา ต้องสูญเสียอธิปไตย สูญเสียดินแดน ที่ตนเคยพูดว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่เสีย วันนี้แม้แต่ตารางเซ็นติเมตรเดียวก็ไม่เสีย มีความสูญเสียบ้างในเรื่องพี่น้องทหารของเรานี่คือเหตุผล ที่ตนต้องพยายามไปลงพื้นที่ไม่ไปดีเบต เพราะต้องไปจ.ศรีสะเกษต้องไปจ.สุรินทร์ ต้องไปจ.อำนาจเจริญและต้องไปจ.สระแก้ว และจ.บุรีรัมย์ เพื่อไปคารวะและขอบคุณทั้งครอบครัวทหาร หรือแม้กระทั่งร่างผู้ที่เสียสละปกป้องประเทศ
“ขอโอกาสให้พวกเราได้กลับมาสานต่อหน้าที่นี้เพื่อให้ความเข้มแข็งและความมีเกียรติให้ศักดิ์ศรีของประเทศไทยไปทั่วโลกตามเพลงชาติเรารักสงบ รบเมื่อไหร่ได้เรื่องจะรู้จักประเทศไทยที่ผมบอก You Know Thailand Little Go (คุณรู้จักประเทศไทยไหม) ตอนนี้ทุกคนจะต้องรู้จักประเทศไทยยิ้มๆแบบนี้ แต่ถ้ามาเหยียบย่ำเมื่อไหร่รอยยิ้มมันจะเป็นรอยอื่นได้วันนี้เราได้แสดงความเป็นไทยให้ชัดเจนฝากพรรคภูมิใจไทยด้วยเพื่อชาติไทยของเราจะได้พัฒนา“นายอนุทิน กล่าว