เปิดตัว “น้ำมนต์” คนรุ่นใหม่ ผู้สมัคร สส.พรรคไทยสร้างไทย เขต 18 กทม. จับสลากได้ “เบอร์ 11”

วันนี้(27 ธ.ค.) สืบเนื่องจาก กกต.ประกาศรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศวันแรก โดย กกต.กำหนดให้ สนามกีฬาเวสน์ 2 (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง) เป็นสถานที่สมัคร โดยเขตเลือกตั้งที่ 18 กทม. ประกอบด้วย เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ, เขตลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว, เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด แขวงผักชี แขวงลำต้อยติ่ง โดยมี“น้ำมนต์” หรือ นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ พรรคไทยสร้างไทย โดยเปิดตัวลงสมัครเลขเลือกตั้ง ที่ 18 ผลการสมัครและจับสลาก “น้ำมนต์” จับสลากได้ เบอร์ 11
สำหรับประวัติ “น้ำมนต์” หรือ นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ อายุ 33 ปี โดยสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง โดยในระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษา “นิติศาสตรบัณฑิต” จากรั้วพ่อขุน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท 2 ใบ ทั้งในและต่างประเทศ สิงห์แดง “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” สาขาการเมืองการปกครอง และปริญญาโท “Master of Political” จาก Université de Bretagne Occidentale สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งยังศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (กฎหมายมหาชน) รุ่น 11 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีสาขาวิชาการเมือง รุ่น 18 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อประกอบวิชาชีพทนายอีกด้วย
โดยประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายและด้านการเมือง ได้แก่ เคยดำรงตำแหน่งนิติกร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เคยดำรงตำแหน่ง นิติกร สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และประกอบวิชาชีพทนายความ
ส่วนในการทำงานการเมืองทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ได้แก่ ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิประจำคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.) สภาผู้แทนราษฎร, ผู้ช่วยของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
ทั้งยังประกอบวิชาชีพทนายความ ดำรงตำแหน่ง ประธานผู้บริหาร บริษัท สำนักกฎหมาย ครีทซ์ แอนด์ เซเรบิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
น้ำมนต์ กล่าวว่า ตนเป็นคนรุ่นใหม่ สนใจการเมือง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายและการเมือง สามารถนำองค์ความรู้มาช่วยประชาชนได้ ก่อนหน้านี้ มีพรรคการเมืองหลายพรรคมาทาบทามแต่ไม่ตัดสินใจ เหตุที่ตนเลือกพรรคไทยสร้างไทย โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ หัวหน้าพรรค โดยมุ่งการเมืองสุจริต ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทุนเทาหรือทุนอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปรัชญาประจำพรรค “ไม่โกง มีประสบการณ์ ทำงานสำเร็จ” เป็นสิ่งที่ตรงกับอุมดมการณ์ของตน ตนขอฝากพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร เขต 18 ได้แก่ เขตมีนบุรี แขวงแสนแสบ, เขตลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว, เขตหนองจอก แขวงโคกแฝด แขวงผักชี แขวงลำต้อยติ่ง ช่วยกัน กาเบอร์ 11เพื่อให้น้ำมนต์ ลูกหลานของท่าน ไปใช้งานและทำงานในสภา