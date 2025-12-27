พรรคโอกาสใหม่ เปิดเกมรุกสนามเลือกตั้ง เคลื่อนขบวน “รถขนโอกาสใหม่” ชู 5 ตัวเด่น นโยบายคนทำงานจริง

พรรคโอกาสใหม่ เดินหน้าเปิดเกมรุกในสนามเลือกตั้งวันสำคัญ ด้วยกิจกรรมเคลื่อนขบวนผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภายใต้ชื่อ “รถขนโอกาสใหม่” ใช้รถสองแถวเป็นสัญลักษณ์ของการนำ “โอกาส” เข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด สะท้อนจุดยืนของพรรคที่ต้องการให้การเมือง ออกจากห้องประชุม และลงสู่พื้นที่จริง
นำขบวนโดย จตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรค และ ดร. อาย อนุสรี ทับสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค พร้อมผู้สมัครทั้ง 26 เขตกรุงเทพมหานคร เคลื่อนตัวอย่างเป็นขบวนเดียวกัน ก่อนเปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์และ ติดตามท่าทีทางการเมืองอย่างใกล้ชิด
“โอกาสใหม่” คนจริง นโยบายชัด
พรรคโอกาสใหม่ชูผู้สมัครตัวเด่น 5 คน จาก 5 พื้นที่สำคัญของ กรุงเทพมหานคร สะท้อนแนวคิด “การเมืองจากประสบการณ์จริง” ที่ผูกนโยบายเข้ากับบริบทของแต่ละเขตอย่างชัดเจน โดยมี อรพินธุ์ เพชรทัต ผู้สมัครในเขตพญาไท–ดินแดง เป็นหนึ่งในตัวชูหลัก ของพรรค ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการเมืองและการบริหารภาครัฐกว่า 25 ปี เน้นการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียม และการยกระดับคุณภาพชีวิต คนเมืองจากความเข้าใจปัญหาหน้างานจริง
อีกหนึ่งตัวชูสำคัญคือ ดร.แทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้สมัครในเขตพระนคร –ป้อมปราบศัตรูพ่าย–สัมพันธวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มี บทบาทเด่นด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และการต่อต้านคอร์รัปชัน พรรคโอกาสใหม่วางบทบาทของดร.แทนคุณเป็นหัวหอกด้านความโปร่งใส การจัดการทุนเทา สแกมเมอร์ และการสร้างกติกาที่เป็นธรรมในพื้นที่ เศรษฐกิจและท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพฯ
ด้าน กนกนช กลิ่นสังข์ ผู้สมัครเขตดอนเมือง อดีตสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร 2 สมัย เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้สมัครที่พรรคใช้ “ผลงาน” เป็นจุดขาย ทั้งการผลักดันโรงพยาบาลดอนเมือง 200 เตียง การแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยระบบเขื่อนและประตูระบายน้ำ รวมถึงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ขณะที่ ณพฤติ จุลไลย ผู้สมัครในเขตบางซื่อ–จตุจักร นำความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายดิจิทัลและโทรคมนาคม มาผลักดัน นโยบายคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์และสแกมเมอร์ ซึ่งกำลังเป็น ปัญหาเร่งด่วนของสังคมเมือง และสะท้อนภาพการเมืองที่ต้องเท่าทัน เทคโนโลยี
ส่วน กรณิศ บัวจันทร์ ผู้สมัครในเขตลาดพร้าว–บางเขน–ราชเทวี นำประสบการณ์บริหารงานท้องถิ่นกว่า 35 ปี ชูนโยบาย “การบริหารนำการเมือง” มุ่งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตเมืองอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดการที่เป็นระบบมากกว่าการเมืองเชิงวาทกรรม
จตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ ระบุว่า วันนี้ถือเป็น วันสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการเลือกตั้ง เนื่องจากเป็นวันเปิดรับ สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ ประชาชนจะได้เห็นตัวผู้สมัคร ตัวตน และแนวคิดการทำงานอย่าง ชัดเจนมากขึ้น พรรคโอกาสใหม่จึงเลือกใช้วันนี้เป็นจังหวะ เปิดตัวผู้สมัครตัวจริง พร้อมสื่อสารนโยบายที่ผูกกับพื้นที่และ ปัญหาเฉพาะเขต เพื่อย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกพรรค แต่คือการเลือก “คนทำงาน” ที่จะเข้าไปแก้ปัญหาในพื้นที่จริง
ตัวแทนพรรคกล่าวเสริมว่า“วันนี้เราได้หมายเลข แต่วันเลือกตั้ง ประชาชนจะได้โอกาส โอกาสในการเลือกคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นจริง ไม่ใช่แค่พูดเก่ง” ในวิกฤติมักมี "โอกาส" วันนี้ประเทศไทยมี "โอกาสใหม่"
"วิกฤติเปลี่ยนไทย โอกาสใหม่เปลี่ยนอนาคต"
โอกาสในการลงมือทำ
โอกาสในการเปลี่ยน
โอกาสของคนทุกคน
"โอกาสใหม่" สำหรับคนไทยทุกคน