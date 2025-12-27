นายกฯบอกทำตาม “บรรหาร” สั่งอย่ามองอื่นไกลสาแหรกเดียวกัน ดัน "ท็อป" เบอร์ 3 ปาร์ตี้ลิสต์ "อุดม" ขอรักษาคำมั่น

“อนุทิน” เยือนสุพรรณฯ บอกทำตามคำสั่ง “บรรหาร” ขออย่ามองอื่นไกลสาแหรกเดียวกัน เซอร์ไพรส์ให้ "ลูกท็อป" บัญชีรายชื่อ เบอร์ 3 ด้าน “อุดม” ไม่ค้านเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงิน ขอได้แล้วอย่าทำร้ายจิตใจ ให้รักษาคำมั่น พร้อมเทคะแนนให้
วันนี้ (27ธ.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ที่อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไหว้อนุสาวรีย์นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และผู้สมัคร สส. ทั้ง 5 เขต ของจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ได้แก่ นายสรชัด สุจิตต์ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ นายนพดล มาตรศรี นายเสมอกัน เที่ยงธรรม และนายประภัตร โพธสุธน ร่วมต้อนรับ
ผู้สื่อข่าวสอบถามนายอนุทินว่า วันนี้มาขอขมานายบรรหาร ที่นําลูกชายของเขาไปทําการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คุยกันไว้เป็น 10 ปีแล้ว วันนี้มากราบท่าน และบอกว่าทําตามสิ่งที่ท่านสั่งการเอาไว้ 20ปีก่อน เมื่อถามว่าพื้นที่สุพรรณบุรีมั่นใจทุกเขตใช่หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ตนไม่ประมาท ต้องทำให้เต็มที่ นายอนุทิน กล่าวเสริมว่า มั่นใจว่าขยัน
จากนั้นนายอนุทิน และคณะเดินทางไปยังที่ทำการพรรคภูมิใจไทย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เพื่อทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการพรรค ภูมิใจไทย สาขาจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นทางการ โดยทันทีที่มาถึง นายอนุทิน ได้เดินทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมาก ช่วงหนึ่งนายอนุทินได้ทำท่าภูมิใจไทยพลัส เรียกเสียงปรบมือจากชาวสุพรรณบุรี ก่อนประชาชนได้เข้าสวมกอด ผูกผ้าขาวม้า พร้อมมอบเสื้อชาติพันธุ์กระเหรี่ยง อ.ด่านช้าง ให้นายอนุทิน ซึ่งนายอนุทินได้เอามาสวมทันที
จากนั้น นายวราวุธ กล่าวต้อนรับนายอนุทินว่า วันนี้เรารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเดินทางกับพี่ชายสุดที่รักของตน คือนายอนุทิน วันนี้ตนและผู้สมัคร สส.เขตทั้ง 5 คน รวมถึงนายอุดม เบิกฟ้า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอแสดงพลังว่าเลือดสุพรรณไปไหนไปด้วยกัน
ด้านนายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ทราบจะขอบพระคุณชาวสุพรรณอย่างไร วันนี้ถือว่ากราบทุกคนที่ให้กำลังใจตน ซึ่งวันที่ 26 ธ.ค.นายวราวุธโทรบอกว่าคนจะไม่เยอะ แต่พอมาถึง “เดินเข้ามาพ่อก็หมา แม่ก็หมา พี่ก็หมา น้องก็หมา หนูก็เลยต้องหมา หมากันทั้งบ้าน” ขอบพระคุณจริงๆ วันนี้ถือเป็นการเอาฤกษ์เบิกชัยของการเลือกตั้ง ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกราบฝากเนื้อฝากตัว ที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณนายอุดมพี่ชายของผมที่คอยเป็นกำลังใจยุยงปลุกปั่น บอกว่าพี่หนูตื้อท็อปเยอะๆเพราะเป็นคนใจอ่อน ท๊อปเขารักพี่หนู แต่พี่หนูต้องตื้อเยอะๆผมก็เชื่อนายกอบจ.อุดม ก็เลยตื้อๆไปตื้อมาเลยแถมมาอีก 5 คน แต่ทั้งหมดเรารู้จักกัน
จากนั้น นายอนุทิน ได้แนะนำผู้สมัคร สส. และเบอร์ทั้งหมด ให้ประชาชนทราบ โดยบอกว่าสรุปไม่มีเบอร์ไหนไม่ดี เพราะพี่น้องทุกคนรู้อย่างเดียวว่าสส.ของท่านดีทุกคน แล้ววันนี้คนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชน ชอบรับใช้อยากรับใช้ วันนี้มาอยู่ด้วยกัน ตนมาขอบคุณอาบรรหาร ศิลปอาชา โดยบอกว่าที่คุณอาเคยเรียกไปหาเมื่อ 20 ปีที่แล้วและบอก "หนูโว้ย"วันหนึ่งถ้าไปไหนให้เอาท็อปไปด้วย วันนี้ตนมาขอคุณอาบรรหารแล้ว ได้ทำตามคำสั่งของอาบรรหารเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องห่วงถ้ามีภูมิใจไทย ชาติไทยจะพัฒนา และคนในพรรคภูมิใจไทยมากกว่า 80% ก็เกิดมาจากพรรคชาติไทย ของผมตั้งแต่รุ่นพ่อ สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ฉะนั้นพวกเราไม่ใช่อื่นไกล พ่อแม่พี่น้องอย่ามองผมเป็นอื่น เรามีสาแหรกมาเหมือนกัน เริ่มต้นมาเหมือนกัน วันนี้ถึงบอกว่าเป็นบุญวาสนาเหลือเกินที่ได้มาเป็นคนรับใช้ของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยกันด้วยความแข็งแกร่ง นโยบายคงไม่ต้องพูด เพราะผู้สมัครทั้งหลายจะนำนโยบายไปบอกพ่อแม่พี่น้องเอง พ่อแม่พี่น้องฟังนโยบายพรรคภูมิใจไทยไม่เกิน 5 นาทีหลับหมด เพราะฟังแล้วรับรองว่ายินดีมีความสุข มีความมั่นใจว่ามันเกิดแน่นอน ฉะนั้นไม่มีอะไรห่วงหลับดีกว่า วันนี้ไม่ต้องมาเสียเวลาพูด โดยวันนี้ต้องการจะมากราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องและให้พ่อแม่พี่น้องคุ้นชินกับคำว่าภูมิใจไทยเหมือนกับที่พ่อแม่พี่น้องคุ้นชินกับคำว่าพรรคชาติไทยเหมือนกันครับมาจากที่เดียวก เราจะสืบสานเจตนารมณ์ของบรรหาร ศิลปอาชา ต้องทำให้สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่เจริญยิ่งๆขึ้นไปอีก เพราะสุพรรณเจริญ ประเทศไทยก็เจริญจังหวัดอื่นก็เจริญด้วย ตอนไปทำบุรีรัมย์ก็ได้โมเดลจากสุพรรณบุรี เพราะคนที่บุรีรัมย์ก็มาจากชาติไทยมาก่อนจะทำเป็นโมเดลให้ทุกจังหวัดเป็นจังหวัดที่เจริญขึ้น แล้วมาที่นี่กลัวพ่อแม่พี่น้องไม่รัก จึงห้อยพระผงสุพรรณมาเลย
นายอนุทิน กล่าวว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้พ่อแม่พี่น้องขอให้ความมั่นใจให้ความเมตตากับพวกเราทุกคนอีกครั้งและเราจะกลับไปทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องอย่างเต็มที่ ผมชวนผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีมาทำงานด้วยกันจะไม่ทำให้ผิดหวังและเสียหน้าแน่นอน เพราะนอกจากทั้ง 5 ท่านที่เป็นสส.ส่วนผู้สมัคร สส.เขตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี วราวุธศิลปอาชา ปาร์ตี้ลิสเบอร์ 3 รองจากตนเอง ซึ่งตนเคยบอก Top ท็อปเอาเบอร์ 1 ไหม ท็อปบอกไม่เอาให้พี่หนูเป็นเบอร์ 1 ไปก่อนและเบอร์ 2 ก็เป็นไชยชนกชิดชอบ เพราะเป็นเลขาธิการพรรค และเบอร์ 3 เป็นใครไปไม่ได้ ต้องเป็นวราวุธ ศิลปอาชา ดังนั้นต้องฝากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่เคารพรักทุกท่านอย่างกาแต่เฉพาะสส.ต้องกาพรรคให้ผมด้วยพรรคภูมิใจไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวะดังกล่าวนายวราวุธ ถึงกับอึ้ง และยกมือไหว้แล้วโผไปกอดเอวนายอนุทินทันที
นายอนุทินกล่าวทิ้งท้ายว่า อีก 46 วันที่เหลือจากนี้ไปผมจะต้องมากราบพ่อแม่พี่น้องด้วยตัวเองเองในแต่ละเขต ผมอยากเห็นดอนเจดีย์อยากเห็นตลาดเก่า อยากเห็นแม่น้ำสุพรรณบุรีที่สวยงามืดูแต่ในหนัง เที่ยวนี้ขอโอกาสจะได้เห็นสุพรรณบุรีทั้งจังหวัดและจะได้มาร่วมกับพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าที่สมาชิกของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีวันหยุดเหมือนที่เคยเป็นมาต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนา
ด้านนายอุดม กล่าวว่า การที่เราเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีน้ำเงินไม่มีใครคัดค้าน การที่หัวของเราไปทุกคนตามไม่เคยคัดค้าน แต่สิ่งที่เราอยากขอคือเมื่อท่านได้เราไปแล้วอย่าทำร้ายจิตใจเรา เมื่อรับปากอะไรขอให้รักษาคำมั่น สิ่งที่ท่านทำให้เราอย่าเหมือนอดีตที่ผ่านมา แม้เราจะจมน้ำไปกับเขายังทิ้งเรา ในฐานะนายกฯอบจ.ที่มีคะแนนอยู่ประมาณ 280,000พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อท่าน
จากนั้นนายอนุทินได้ทำพิธีเปิดป้ายสาขาพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรี