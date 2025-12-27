เปิดรายชื่อ 33 ผู้สมัครสส.กทม. กล้าธรรม "หลานธรรมนัส" โผล่ร่วมด้วย ลงเขต 2

“กล้าธรรม” เปิดรายชื่อ ผู้สมัคร สส.กทม. 33 เขต ด้าน "วิลาสินี แป๊ะสมัน" หลานธรรมนัส โผล่ชิง สส.ด้วย ลงเขต 2
เมื่อวันที่ (27 ธันวาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคกล้าธรรมได้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร สส.เขต กทม. ทั้ง 33 เขต ประกอบด้วยดังต่อไปนี้
เขต 1 นายอัครพล คฤหเดชรัตนา
เขต 2 นางสาววิลาสินี แป๊ะสมัน
เขต 3 นายนรุตม์ชัย บุนนาค
เขต 4 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปภัสราวรรณ ม่วงไหม
เขต 5 นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช
เขต 6 จ่าสิบเอก ณรงค์ชัย เมืองครอง
เขต 7 นายศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย
เขต 8 นางสาวพิมพ์ณดา ธีระประจักษ์ชาติ
เขต 9 นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์
เขต 10 นายดิษยะฤทธิ์ รู้ดี
เขต 11 นายธีระเดช นาซีก
เขต 12 นายนนท์ปวิธ แก้วงาม
เขต 13 นายเตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์
เขต 14 นายศรราม สีบุญเรือง
เขต 15 นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์
เขต 16 นายสิรภพ เอื้อชลิตนุกูล
เขต 17 นายนพดลชัย ประภัสสิริ
เขต 18 นายวิญญู อำนวยสมบัติ
เขต 19 นายจิรัฎฐ์ เชาว์อริยรัฐ
เขต 20 นายปิยะพล เหมันต์
เขต 21 นางสาวมินทร์ชิสา มณีนนทเศรษฐ์
เขต 22 นายชณทัต รินน์นพคุณ
เขต 23 นายณัฐธนินทร์ เลิศเตชะสกุล
เขต 24 นายพงศพัต กตคุณวิสิทธิ์
เขต 25 นายณัฐดนัย หลำแสงกุล
เขต 26 นายเสฐียรพงษ์ สำแดงสุข
เขต 27 นายมณูเทพย์ ทองปน
เขต 28 นางสาวนัจภัค กรเกษม
เขต 29 นางอรพรรณ วัจนะเสถียรกุล
เขต 30 นายเอกรัฐ อิทธิไกวัล
เขต 31 พันตำรวจโทหญิง รักตาภา วงษ์ยอด
เขต 32 นายปารเมศ เอี่ยมศิลา
เขต 33 นายกฤษณ์ สุริยผล
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วน น.ส.วิลาสินี ผู้สมัคร สส.กทม.เขต 2 นั้น เป็นหลานสาวของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม อีกด้วย