กธ.ส่งครบ 3 เขตชิง สส.พะเยา ครบทั้ง 3 เขต “อัครา” เบอร์ 3 “อนุรัตน์“ เบอร์ 1 “ จิรเดช” เบอร์ 1

“พรรคกล้าธรรม” ส่ง 3 ผู้สมัครชิง สส.พะเยา ครบทั้ง 3 เขต “อัครา” เบอร์ 3 “อนุรัตน์“ เบอร์ 1 “ จิรเดช”เบอร์ 1 กองเชียร์คึกคักแห่ให้กำลังใจ
เมื่อวันที่ (27 ธันวาคม 2568) ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจากพรรคกล้าธรรม จำนวน 3 คน เดินทางเข้ายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา อย่างพร้อมเพรียง
ภายหลังการยื่นใบสมัคร ได้มีการจับฉลากหมายเลขผู้สมัครในแต่ละเขต โดยผลการจับหมายเลขปรากฏดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 นายอัครา พรหมเผ่า ได้หมายเลข 3
เขตเลือกตั้งที่ 2 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง ได้หมายเลข 1
เขตเลือกตั้งที่ 3 นายจิรเดช ศรีวิราช ได้หมายเลข 1
ทั้งนี้ บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนและกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจผู้สมัครของพรรคกล้าธรรมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนกระแสความสนใจทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นอย่างดี