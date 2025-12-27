“สุพิศาล” เย้ยพรรคเก่าง้อหลายที ลงเขต 31 ไม่เกี่ยวปชน. ชี้กทม.มันแกว่งรอบที่แล้วได้เพราะกระแสรอบนี้ก็ลองดู

อดีตรองหน.ปชน. เย้ยบ้านเก่า เขาก็ง้อผมหลายทีนะ รีบตอบทันควัน เลือกเขต 31 ไม่ใช่เพราะ “ก้าวไกล” พรรคเก่าเบอร์ 31 แนะ กทม.มันแกว่ง รอบที่แล้วได้เพราะกระแส รอบนี้ก็ลองดู
วันนี้ (27ธ.ค.) พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท อดีตสส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้สมัคร สส.กทม. เขต 31 พรรคไทยธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เรามีความพร้อมในการส่งผู้สมัครทั่วประเทศ แต่ในกรุงเทพมหานครส่งเพียงเขตเดียวคือตน ลงเขต 31 ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ด้วยนโยบาย Gen X Next No corruption ผู้สูงวัยไปต่อไม่โกง สาเหตุที่เลือกเขตนี้เนื่องจากเลข 31 เป็นเลขมหัศจรรย์สำหรับชีวิตตน ตนเคยทำงานที่ตลิ่งชัน อาศัยที่นี่มาก่อน
เมื่อถามว่า 31 เป็นเลขของพรรคก้าวไกลด้วยใช่หรือไม่ พล.ต.ต.สุพิศาล รีบตอบว่าไม่ใช่ เป็นเลขรุ่น ตอนเป็น สส.บัญชีรายชื่อก็เลข 31 เป็นผู้การกองปราบคนที่ 31 ภรรยาก็เป็น สก.คนที่ 31 วันนี้จึงลงเขต 31
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่ชนกับพรรคเก่า พล.ต.ต.สุพิศาล กล่าวว่า ไม่กังวล นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้สมัครของพรรคประชาชนก็ทำหน้าที่ไป อยู่ที่ว่าท่านจะหาเสียงได้ดีขนาดไหน
“กรุงเทพมันแกว่ง สัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีกระแสเยอะ ถ้ายังรักษากระแสได้ก็แล้วไป ไม่มีปัญหา ตัวบุคคลก็มีจุดเด่น โดยเฉพาะการนำพาอำนาจของประชาชนที่ในท้องถิ่นเข้าสู่สภา และแก้ไขปัญหางบประมาณให้พวกเขาได้หรือไม่”
เมื่อถามว่ามีโอกาสจะกลับบ้านเก่าหรือไม่ พล.ต.ต.สุพิศาล กล่าวว่า เขาก็ง้อหลายทีนะ แต่ตอนนี้เราพูดรับปากอะไรแล้วต้องทำ เพราะเรารับปากว่าจะทำพรรคการเมืองหนึ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักให้เข้าสภาให้ได้ รับปากแล้วต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งที่สร้างพรรคให้เขาไปได้
ไม่ถามว่าจบไม่ดีใช่หรือไม่กับพรรคเก่า พล.ต.ต.สุพิศาล กล่าวว่า “เขายังทาบทามทำนู่นทำนี่เลย ผมไม่ปฏิเสธ ถ้างานนั้นเป็นงานที่ผมทำได้”