พปชร.ไม่หวั่นแม้ "ประวิตร" ไม่ลงแคนดิเดต เดินตามแนวที่วางไว้ ส่ง 27 เขตสส.กทม. "เรืองไกร" นำทีม

"พปชร." ไม่หวั่นแม้ "ประวิตร" ไม่ลงแคนดิเดต ยังเดินตามแนวที่วางไว้ ส่ง 27 เขต สู้ศึกเลือกตั้งสส.กทม. "เรืองไกร" นำทีม ติงพูดไม่เอาพรรคนั้นพรรคนี้ไม่ถูกต้อง
วันนี้ (27ธ.ค.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ นำทีมผู้สมัครกทม.ของพรรคพลังประชารัฐ มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการถอนตัว ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ในการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ว่า ว่าที่นายกหลายคนก็ไม่ได้เป็น แม้พลเอกประวิตรไม่ได้ลงแคนดิเดตนายกก็เดินหน้าตามแนวที่พลเอกประวิตรวางไว้เชื่อมือตนได้ เรื่องการตรงไปตรงมาผลงานการตรวจสอบการทำหน้าที่ให้ถูกต้อง เราไม่พูดเลอะเทอะยึดหลักกรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายการถ่วงดุลกัน แต่การเมืองส่วนใหญ่มันจะเปรอะไปหมด
ซึ่งพรรคพลังประชารัฐ การส่งผู้สมัคร กทม.ไม่ครบทุกเขต ประมาณ 27 เขต เพราะบางคนยังไม่พร้อมแต่ทำหน้าที่ให้เป็นตัวเลือกของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจเพราะพลังประชารัฐมีนายเรืองไกรร่วมอยู่ด้วย เพราะมีทั้งผลงานในสภาและผลงานทางวุฒิสภา ซึ่งความทุกข์ร้อนของประชาชนก็อยู่ในหน้าที่ของผู้ที่เป็นผู้แทน
ส่วนการร่วมรัฐบาลแล้วพูดว่าไม่เอาพรรคนั้นพรรคนี้ตนเห็นว่าไม่ถูกต้อง ส่วนจะเอากฎหมายหรือไม่เอากฎหมายฉบับใดก็ควรไปศึกษาก่อน ผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เสนอกฎหมายและแก้ไขกฎหมาย
ทั้งนี้ คาดหวังเก้าอี้เต็มที่ เพราะเวลาเท่ากันหากเสี่ยงเท่ากันเราก็จะนำความคิดเห็นไปให้แต่ละเขตไปนำเสนอสู่ประชาชนชาว กทม.