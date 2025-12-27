ทสท.ยกทัพสมัคร สส.กทม.ทั้ง 33 เขต ชู “ดีกรีคุณภาพ” พร้อม Restart เมืองหลวง

“ไทยสร้างไทย” คึกคัก ยกทัพผู้สมัคร สส.กทม. 33 เขต บุกไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ชู “ดีกรีคุณภาพ” พร้อม Restart เมืองหลวง
วันนี้ (27ธ.ค.) บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างคึกคัก นำโดย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นำทัพผู้สมัครครบทั้ง 33 เขต เดินทางด้วยรถบัสจากที่ทำการพรรคเขตดอนเมือง สู่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ท่ามกลางเสียงเชียร์จากกลุ่มสนับสนุน
สำหรับการสู้ศึกเลือกตั้งเมืองหลวงในครั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยแสดงความมั่นใจด้วยการชูจุดแข็งด้าน “บุคลากรคุณภาพ” ที่คัดสรรมาอย่างเข้มข้น โดยทีม สส.กทม. ชุดนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาโทและเอกมากกว่า 10 ท่าน ผนวกกับผู้สมัครที่ทำงานเกาะติดพื้นที่จริงมาอย่างยาวนาน ทำให้กลายเป็นทีมที่พร้อมทั้งในเชิงวิชาการและการแก้ปัญหาปากท้อง
พรรคไทยสร้างไทยยืนยันความพร้อมในการ "Restart เมืองหลวง" ยกระดับคุณภาพชีวิตคนกรุงในทุกมิติ ด้วยทีมงานที่ผสมผสานระหว่างคนรุ่นใหม่ ความรู้ระดับสูง และหัวใจที่พร้อมรับใช้ประชาชนในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร