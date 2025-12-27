"มาร์ค" โว 2 เดือนกระแส ปชป.ดี ถามคนกรุงเลือกตั้ง 2 ครั้งมีอะไรเปลี่ยน ขอโอกาสย้ำจุดยืนการเมืองสุจริต

“อภิสิทธิ์” ชี้ 2 เดือนกระแส ปชป.ตอบรับดี ย้ำไม่มีใครเป็นเจ้าของปชช.ได้ ถามคนกทม.เลือกตั้งสองครั้งมีอะไรเปลี่ยน ขอโอกาสคนปชป. ไปทำให้ดีขึ้น ลั่น ปชป. จุดยืนชัดเจน การเมืองสุจริต
วันที่ (27 ธ.ค. 2568) เมื่อเวลา07.30น. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ให้สัมภาษณ์ก่อนนำผู้สมัครสส. กทม.ทั้ง 33 เขตเข้ารับสมัครเลือกตั้งในวันแรกของการเปิดรับสมัครว่า วันนี้ผู้สมัครมากันพร้อมทุกคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆ และเป็นคนใหม่ที่เข้ามาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนความมั่นใจในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯครั้งนี้ ต้องยอมรับว่ามีคนที่ครองพื้นที่อยู่เดิม ตนพูดเสมอว่าประชาชนไม่มีใครเป็นเจ้าของประชาชนได้ ต้องแข่งขันกันไป วันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมิน แต่ในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาก็ได้รับการตอบรับที่ดี
เมื่อถามว่า ตั้งแต่กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคนำพรรคประชาธิปัตย์ได้ประเมินคะแนนนิยมหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ขออย่าประเมินเองเลย ดูจากผลสำรวจที่เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์ดีกว่า แต่อยากถามคนกรุงเทพฯว่า ตลอดการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งที่ผ่านมา มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์เลือกชูนโยบายการเมืองสุจริต ประกาศจุดยืนชัดเจนแล้ว จึงขอโอกาสให้คนของพรรคเข้าไปทำงานเพื่อปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น