'เอกนัฏ' มั่นใจผู้สมัครภูมิใจไทย กทม.พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง "ศุภมาส" อุบเป้า ขอประเมินหลังลงหาเสียง

'เอกนัฏ' มั่นใจผู้สมัครภูมิใจไทย กทม.พร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง ชี้มีนโยบายพร้อมคนทำงาน 'ศุภมาส' ยังอุบเป้า ขอให้ผู้สมัครลงพื้นที่ก่อนประเมินผล
เมื่อเวลา 06.29 น. วันที่ 27 ธ.ค. 2568 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 พรรคภูมิใจไทยนำโดย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี เหรัญญิกพรรคหัวหน้าทีม กทม.พร้อมด้วย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และนายเกรียงยศ สุดลาภา ผู้รับผิดชอบการเลือกตั้ง พื้นที่กทม. นำทีมผู้สมัคร สสกทม.ทั้ง 33 เขต เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
โดยนายเอกนัฏ กล่าวถึงความมั่นใจ ในสนามเลือกตั้งกทม.ในครั้งนี้ว่า มั่นใจในตัวผู้สมัคร ที่คัดเลือกมาทุกคน ตั้งแต่วันแรกไม่อยากใช้คำว่ามั่นใจ เรามาพร้อมกับความตั้งใจ มีของดี มีนโยบาย ไม่ใช่มีแค่นโยบายแต่บอกด้วยว่าจะทำอย่างไร ในช่วง 73 วันที่ผ่านมาบางเรื่องก็ทำไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งพลัส การแก้ไขปัญหาชายแดน รอบนี้เราพูดแล้วทำพลัส ระบุด้วยว่า จะเอาใครมาทำ เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์ ที่พรรคประกาศชัดเจนว่า จะเอาใครเป็นรองนายกรัฐมนตรีและดูแลเรื่องอะไร
เมื่อถามถึงกรณีที่มีการประเมินว่าในครั้งนี้เป็นครั้งที่พรรคภูมิใจไทย อาจสามารถเจาะพื้นที่กทมได้ในนายเอกนัฏ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ที่บอกว่าเรามีโอกาส ทุกคนที่มาตั้งใจทำงาน ไม่มีโอกาสก็ต้องสร้างโอกาส ถ้ามีโอกาส ก็ทำงานอย่างเต็มที่ เราบอกกับผู้สมัครทุกคนหากได้เบอร์เสร็จ ให้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลาสั้นๆ จากนั้นให้รีบลงพื้นที่ ไปประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรค ไปหาเสียงได้เลย
เมื่อถามว่าคน กทม.จะได้อะไรจากพรรคภูมิใจไทยนายเอกนัฏ กล่าวว่า หมดเวลาที่คนกทม. จะแบกภาระของประเทศทั้งประเทศ เราต้องช่วยคน กทม.แบกภาระนี้ไว้ สิ่งสำคัญที่สุดคือความหวัง ในช่วงเวลาที่เราบริหารถือเป็นการเปิดอุโมงค์ และเราจะพยายามทำให้ความหวัง กลับมาเป็นความจริงให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายลดค่าไฟ คนละครึ่งพลัส ดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อถามถึงเป้า หมายว่าภูมิใจไทยจะได้สส.กทม.กี่ที่นั่ง น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า เรื่องเป้าเรามีการตั้งไว้ แต่ยังพูดตอนนี้ไม่ได้ ขอให้ผู้สมัครได้ลงพื้นที่ และนำนโยบายต่างๆ ไปสู่ประชาชน จากนั้นมีการประเมิน แน่นอนว่าเราตั้งเป้า เรามีแน่นอน อยากฝากประชาชนว่าพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้มีแค่ใครคนใดคนหนึ่ง เราได้บอกแล้วว่าหลังเลือกตั้งจะมีใครเป็นทีมบริหารบ้าง ใครเป็นแฟนคลับใคร ก็มาเลือกภูมิใจไทย เราไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เราทำงานเป็นทีม เวลาเราลงเลือกตั้ง ไม่ได้คิดเรื่องแพ้ ต้องคิดเรื่องชนะเท่านั้นแต่จะต้องทำอย่างไร ให้ชนะคงต้องทำดีที่สุด เราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราแข่งกับตัวเอง