พลังประชารัฐเปิดตัว 28 ขุนพล กทม. ชูสโลแกน “เรื่องขี้ๆ หน้าที่เรา” ลั่นกรุงเทพฯ ต้องดีกว่าเดิม พร้อมชนทุกปัญหาเลือกตั้ง 69
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กรุงเทพมหานคร แถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 28 เขต พร้อมประกาศจุดยืน “เรื่องขี้ๆ หน้าที่เรา” เป็นนโยบายหลัก แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตคนกรุงตั้งแต่เรื่องเล็กใกล้ตัวไปจนถึงปัญหาใหญ่ของเมือง
ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ ระบุว่า ผู้สมัครทั้ง 28 คนล้วนเป็น “ตัวจริง” ที่พร้อมทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ และทำให้ “กรุงเทพฯ ต้องดีกว่าเดิม” อย่างเป็นรูปธรรม โดยพรรคพลังประชารัฐตั้งใจนำเสนอนโยบายที่เข้าถึงชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพฯ ภายใต้สโลแกน “เรื่องขี้ๆ หน้าที่เรา” เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการจัดการทุกปัญหาที่ประชาชนเผชิญ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ พรรคพร้อมเข้าไปแก้ไขทั้งหมด
รายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรคพลังประชารัฐ ทั้ง 28 เขต ได้แก่
เขต 1 นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม
เขต 2 นายนิกม์ แสงศิริมาวิน
เขต 3 นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา
เขต 4 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
เขต 5 น.ส.บุณยนุช ปณิตหิรัณยา
เขต 6 นายรชฎ พิสิษฐบรรกร
เขต 7 ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช
เขต 8 นายอนุชาญ กวางทอง
เขต 11 นายธีรวุฒิ แก้วพยศ
เขต 12 ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น
เขต 13 นายสมบัติ มหาโคตร
เขต 14 นายรัชฎะ สมรทินกร
เขต 15 นายกิตติพงศ์ ท่าพิกุล
เขต 16 นายกิติภูมิ นีละไพจิตร
เขต 17 นายศิริศักดิ์ อัตดาวีย์
เขต 18 น.ส.พชรพรรณ ตุ่มระสินปิน
เขต 20 นายวันชัย รัตนขจรไชย
เขต 21 นายสันติ วิชัยพล
เขต 22 นายมณฑล โพธิ์คาย
เขต 23 นายวัฒนา เซ่งไพเราะ
เขต 25 นายธรรมนูญ เหียบขุนทด
เขต 28 นายเมืองชัย จันทวิมล
เขต 29 นายพัฒนภาส นิ่มมโน
เขต 30 นายรัชชานนท์ พูนรัตน์
เขต 32 น.ส.นิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ
พรรคพลังประชารัฐเชื่อว่า ด้วยทีมผู้สมัครที่ครบเครื่องและนโยบายที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของคนกรุงเทพฯ จะสามารถสร้างการจดจำและดึงความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองและคนรุ่นใหม่ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ “ที่พึ่งของคนกรุง” และผลักดันให้กรุงเทพฯ ดีกว่าเดิมได้ หากได้รับโอกาสจากประชาชนในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569