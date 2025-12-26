สมช.จ่อชงครม.เพิ่มเยียวยาเหตุปะทะชายแดนกัมพูชา รอบ 2 วงเงิน 577 ล. สัปดาห์หน้า

‘สมช.’ จ่อชง ‘ครม.’ เพิ่มงบเยียวยา ประชาชน-เจ้าหน้าที่ จากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา รอบ 2 วงเงิน 577 ล้านบาท สัปดาห์หน้า
วันนี้ (26ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.20 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมสมช.ครั้งที่ 18/2568 ว่า วันนี้ที่ประชุม สมช.ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ เยียวยาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อจะได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน ตำรวจ และทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตรวดเร็วขึ้น โดยจะมีกระบวนการที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้มีการเสนอให้มีการเพิ่มกรอบวงเงินในการสนับสนุนเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จำนวนเงิน 577,300,000 บาท ซึ่งเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ในรอบที่ 2 โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันอังคารที่ 30 ธ.ค.นี้
