"วิโรจน์" แฉสำรวจความคิดเห็นกำลังพลแบบแฝงอคติ ใช้ข้อมูลเท็จ โวยสร้างความแตกแยก ไม่ควรทำ!

อดีตส.ส.ปชน. ชี้ มีพี่น้องทหารช่วยแจ้งเบาะแส หลังมีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นกำลังพลทหารแบบแฝงอคติ ใช้ข้อมูลเท็จ ทำแบบนี้ได้ยังไง? สร้างความแตกแยก ไม่ควรทำ!
วันที่ (26 ธันวาคม 2568) หลังแบบสำรวจสอบถามความคิดเห็นเหล่าทหารเกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบราชการและสวัสดิการ สอดแทรกอคติ ใช้ข้อมูลเท็จนั้นสร้างความแตกแยกระหว่างทหารและพลเรือนกำลังแพร่สะพัด นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีต สส. พรรคประชาชน ชี้ นี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเลย
ล่าสุด นายวิโรจน์ กล่าวแสดงความคิดเห็นโดยได้แสดงความขอบคุณถึงพี่น้องทหารที่อยู่แนวหน้า ที่กรุณาแจ้งเบาะแสให้ตนทราบว่า มีการส่งแบบสำรวจเพื่อสอบถามความคิดเห็นของกำลังพลนายทหาร และนายสิบ เกี่ยวกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ และสวัสดิการ หลังจากที่ตนได้เข้าไปดูชุดคำถามแล้ว พบว่าเป็นคำถามที่ใช้อคติ และข้อมูลอันเป็นเท็จ ในการชี้นำให้กำลังพล เข้าใจผิด คิดว่ามีนโยบายที่จะไปตัด หรือลดทอนสวัสดิการของทหาร เพื่อนำมาเพิ่มสวัสดิการของพลเรือน ลิงก์ข้อมูลตามแนบ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdAOSMLvu2jfe.../viewform วิโรจน์กล่าวว่า ตนอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก
“ผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมนโยบายด้านความมั่นคงของพรรคประชาชน ยืนยันได้เลยว่า ไม่เป็นความจริง นโยบายในการปรับปรุงสวัสดิการของประชาชน หรือสวัสดิการถ้วนหน้าของพรรคประชาชน เราพิจารณาจากกรอบงบประมาณที่สามารถทำได้จริง โดยไม่มีการตัด หรือลดทอนงบสวัสดิการของกำลังพลแต่อย่างใด ในทางกลับกัน เรายังพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการของพลทหาร โเยใช้กลไกของ "ทหารอาสา" และการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.องค์การทหารผ่านศึก เพื่อให้พลทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลทหารที่ผ่านการสู้รบ ให้ได้รับสวัสดิการ เงินช่วยเหลือ และการดูแลจากรัฐตลอดชีวิต”
นอกจากนี้ พรรคประชาชนยังมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับทหารอย่างจริงจัง เพื่อให้ทหารมีเงินเพียงพอต่อการเลี้ยงดูครอบครัว และลูกหลานของทหารมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยเรื่องที่ตนไม่สบายใจอย่างมาก คือ คำสั่งให้ทำแบบสอบถามนี้ มีการสั่งการให้กองร้อยประชาสัมพันธ์ดำเนินการสำรวจกำลังพล ไม่เว้นแม้กระทั่งกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่แนวชายแดน โดยให้สรุปยอดส่งให้ฝ่ายกิจการพิเศษ (ฝกพ.) ภายในวันที่ 26 ธ.ค.2568 ซึ่งถือเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่กำลังปกป้องอธิปไตยของชาติ และเป็นการกระทำที่ไม่รู้จักกาลเทศะอย่างมาก
นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า สถานการณ์สู้รบที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้ ควรรู้จักหน้าที่ ควรรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ อย่างน้อยก็ควรเห็นใจเพื่อนทหารร่วมชาติ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย อะไรที่เป็นแบบนี้ อย่าทำอีกเลย