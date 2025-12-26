"อนุทิน" ขออย่ากล่าวหาพรรคทุนเทา สวน 112 เกิดก่อนปชน. อุบเมินจับมือพรรคใดไม่อยากผูกมัดตัวเอง

นายกฯ ย้ำยึดโหวตเตอร์ ขออย่ากล่าวหาพรรคไหนใช้ทุนเทา หลังหลายพรรคปฏิเสธร่วมงาน "ธรรมนัส" ไม่เคยคิดเป็นคู่แข่ง "เท้ง" ขอแข่งกับตัวเองทำนโยบายกวาดสส.ทะลุ 100 เก้าอี้ โต้นิทานหลอกเด็ก ชี้ม.112 เกิดก่อนปชน. ไม่ตอบปิดประตูจับมือพรรคใดไม่อยากผูกมัดตัวเอง ก่อนร้องเพลง “บริการรับฝากหัวใจ” หลังถูกถาม รอสายโทรเข้ากระหน่ำคืน 8 ก.พ. 69
วันที่ (26 ธ.ค. 68) เมื่อเวลา 13.55 น. ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล แต่หลายพรรคปฏิเสธไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรม ทำให้เกิดความกดดันกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ว่า ฟังการตัดสินจากประชาชน
เมื่อถามว่าการที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ รมว. เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม บอกว่าถ้าไม่มีใครจับมือจะจับมือกันเอง นายอนุทินกล่าวว่า ฟังผลการตัดสินใจของประชาชน ที่ผ่านมาทำแบบนี้มาตลอด ตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ผ่านการเลือกตั้งมา 3 ครั้ง ก็ไม่เคยตัดสินใจอะไรด้วยตัวเอง แต่ตัดสินใจบนพื้นฐานของประชาชนจากการเลือกตั้ง ซึ่งตนพูดย้ำทุกเวทีว่า ที่ผ่านมาได้แปลงการตัดสินใจของประชาชน มาเป็นความต้องการของประชาชน ยึดหลักนี้มาตลอด ขอความกรุณาไม่ถามว่าใครจะจับกับใคร ตนไปกับประชาชน ไปกับ VOTER ของตน
เมื่อถามต่อว่าตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินว่าพรรคใดใช้ทุนเทา นายอนุทิน กล่าวว่า จะไปเชื่อเรื่องการกล่าวหาการให้ร้ายคนใดคนหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่ง หรือก่อนที่ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมจะตัดสิน ทำแบบนั้นคงไม่ได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือดูอีก 46 วันก็จะรู้แล้วว่าประชาชนต้องการอะไร
เมื่อถามถึงนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.)ประกาศจะตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคภูมิใจไทยนั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกพรรคแข่งกันหมด ไม่เห็นแปลกอะไรเลย แต่ส่วนตัวไม่เคยแข่งกับใคร แต่แข่งเสนอนโยบาย แข่งกับตัวเอง ทำอย่างไรให้ประชาชนรับนโยบาย และเชื่อมั่นในตัวพรรคภูมิใจไทย และกาพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามถึงความมั่นใจในนโยบายที่ประกาศออกไปจะทำให้จำนวน สส.วิ่งถึงหลักร้อย นายอนุทิน กล่าวว่า ”ต้องมั่นใจสิครับ“ พร้อมกล่าวต่อว่าเพราะไม่ได้ทำคนเดียว เมื่อก่อนพรรคภูมิใจไทยอาจมีขาด ๆ เกิน ๆ บ้าง บางส่วนอาจไม่แข็งตรงนี้อาจจะหาผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ สื่อสารกับประชาชนไม่ขาด แต่ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยสื่อสารขาดหมด ทั้งมิติเศรษฐกิจ การต่างประเทศ ความมั่นคง สังคม การศึกษา และสุขภาพ รอบนี้เราระบุชื่อคนได้เลย
เมื่อถามถึงกรณีภายหลังเปิดนโยบายก็มีนักร้องเข้ามาร้องเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการสัญญาว่าจะกลับมาใช้หนี้โครงการคนละครึ่งพลัส 2,400 บาท นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องหวัง ตนไม่มีถุงอะไรไปแขวนหน้าประตูบ้านอย่างแน่นอน
เมื่อถามถึงกรณีที่หัวหน้าพรรคประชาชน บอกว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช้มาตรา 112 มาเป็นนิทานหลอกเด็ก นายอนุทิน กล่าวว่า มาตรา 112 ไม่เคยเป็นนิทานหลอกเด็ก เพราะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพรรคประชาชนอีก ในปี 2552 ตั้งแต่สถาปนาพรรคภูมิใจไทย และตอนนี้ชอบใช้คำว่าสถาปนา เพราะชอบเวลาที่กองทัพใช้คำว่าสถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดน
เมื่อถามย้ำว่า นายณัฐพงษ์ ระบุว่าไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปหลอกประชาชนให้เลือกระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชน นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า ถ้าคิดจะแก้มาตรา 112 อยู่ ตนก็ร่วมด้วยไม่ได้ ซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเขาตกผลึกแล้ว อนาคตก็มาแก้ไขได้ ซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้ว่ามีความคิดที่จะแก้ไขอยู่ แล้วใครหลอกประชาชนกันแน่ ซึ่งตนไม่หลอกแน่นอน มีแตะมาตรา 112 เมื่อไหร่ ก็ไม่มีพรรคภูมิใจไทย ตนไม่ได้หลอก ชัดเจนจนไม่รู้จะชัดเจนอย่างไรแล้ว
เมื่อถามถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าว ระบุว่านายกฯเข้าใจผิดเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 เพราะพรรคประชาชนต้องการแก้แค่เฉพาะกฎหมายนิรโทษกรรม นายอนุทิน กล่าวว่า ตนมองว่าเรื่องนี้ นิรโทษกรรม คือคนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับมาตรา 112 แล้วไม่ต้องรับผิด ซึ่งก็ไม่ใช่แนวทางของพรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ได้เข้าใจผิด
เมื่อถามอีกว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้ปิดประตูพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง รวมถึงพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยึดประชาชน สิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้ง 2-3 ครั้งที่ผ่านมา การไปพูดมัดตัวเองไว้ก่อนแล้วทำกันไม่ได้ และมองข้ามประชาชนไป แล้วยังจะให้ไปมัดตัวเอง ตนถึงบอกว่าไม่หลอกประชาชน ตนขอฟังประชาชนก่อน การจะจับตนไปมัดกับใครคือประชาชน และในคืนวันที่ 8 ก.พ. 2569 คาดหวังว่าจะมีการกระหน่ำโทรศัพท์เข้ามาหรือไม่ นายกฯ ร้องเพลง “ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก” ก่อนจะออกจากวงสัมภาษณ์ทันที.