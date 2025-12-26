นายกฯไม่ปิดประตูร่วมกธ. ปัดแข่งปชน.เมินร่วมพรรคแก้ 112 เย้ยไม่มีถุงแขวนบ้านใครปมถูกร้องสัญญาให้คนละครึ่งพลัส

“อนุทิน” ไปปิดประตูร่วมกธ. ยึดเสียง ปชช.เป็น "ดีโค้ด" ถอดรหัสความต้องการ บอกอย่าเพิ่งกล่าวหาถ้าศาลยังไม่ตัดสิน ออกตัวไม่ได้แข่งปชน.แต่แข่งกับตัวเอง ย้ำชัดปิดประตูพรรคคิดแก้ 112 ภท.ไม่หลอกปชช. เหน็บไม่มีถุงไปแขวนหน้าประตู หลังนักร้องโร่ฟ้องเอาผิดสัญญาให้คนละครึ่งพลัส
วันนี้ (26ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคการเมืองบางพรรคหาเสียงประกาศไม่เอาพรรคกล้าธรรม กดดัน พรรคภูมิใจไทยหรือไม่ หากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลว่า ขอให้ไปรีรันรายการโหนกระแส ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้คิดล่วงหน้าอะไรไว้ตรงนี้ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ผมฟังการตัดสินของประชาชน เมื่อถามว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดทพรรคกล้าธรรม บอกว่านายกฯพูดว่าถ้าไม่มีใครจับ ก็จับกันเอง 2 พรรค แสดงว่าหลังเลือกตั้ง ถ้าได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ยังจะจับ มือกับพรรค กล้าธรรมใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ฟังการตัดสินของประชาชนซึ่งตนทำอย่างนี้มาโดยตลอด และตั้งแต่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมา ที่ผ่านการเลือกตั้ง ที่ตนดำเนินการมา 3 ครั้ง ผมฟัง และตัดสินใจ บนความต้องการ ของพี่น้องประชาชนจากการเลือกตั้ง ซึ่งได้พูดมาทุกเวที ว่า"ดีโค้ด"ถอดรหัส หรือแปลงข้อมูล จากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน มาเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ และตนก็ยังยึดในหลักนี้อยู่
"ขอความกรุณาไม่ถามว่าจะไปกับใคร จะจับกับใครจะอะไรกับใคร ผมไปกับประชาชนไปกับโค้ดเดอร์ผม" นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามว่า วันนี้ยังไม่ได้มีคำตัดสินว่าพรรคไหนใช้ทุนเทาอย่างไร คิดว่าเป็นธรรมหรือไม่ กับพรรคที่ถูกกล่าวหา นายอนุทินกล่าวว่า ก็ใช่สิครับเรายังจะไปเชื่อ การกล่าวหาหรือให้ร้าย คนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่ง ก่อนที่ศาลหรือก่อนกระบวนการยุติธรรมจะตัดสิน ทำอย่างนั้นคงไม่ได้มั้ง แต่ทั้งหมดสิ่งสำคัญที่สุด อีก 46 วันตนก็รู้แล้วว่าประชาชนต้องการอะไร
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่หัวหน้าพรรคประชาชน ประกาศจะตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคภูมิใจไทย นายอนุทินกล่าวว่า ทุกพรรคแข่งกันหมดไม่ได้แปลกอะไรเลย เมื่อยามถามว่า การที่ นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะไม่จับมือกับพรรคประชาชน ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาประกาศชัดเจน แข่งกันในการสู้ศึกเลือกตั้ง เพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนายอนุทินกล่าวว่า ตนไม่ได้แข่งกับพรรคไหน แต่เสนอนโยบายแข่งกับตัวเอง ทำอย่างไรให้ ประชาชนรับนโยบาย และเชื่อมั่นในตัว พรรคภูมิใจไทยและกาพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่า มั่นใจหรือไม่ว่านโยบายที่ขายไปจะทำให้วิ่งถึงหลักร้อย ได้ในส่วนของสส. นายอนุทินกล่าวว่า ต้องมั่นใจสิครับเราไม่ได้ทำคนเดียว สมัยก่อนพรรคภูมิใจไทยมีขาดๆเกินๆบ้าง ตรงนี้ไม่แข็ง ยังต้องหาคนเชี่ยวชาญจริงๆมา Present กับประชาชนไม่ขาด แต่ตอนนี้ตนคิดว่าพรรคภูมิใจไทย present ขาดหมดในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติด้านการต่างประเทศและมิติทางสังคม การศึกษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมเรามาร์คคนได้เลย
เมื่อถามว่าเปิดนโยบายวันแรกนักร้องได้ไปจ่อร้อง โดยเฉพาะ โครงการคนละครึ่งพลัสที่ บอกว่าติดหนี้ประชาชน อาจจะเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้เงินตรงนั้น นายอนุทินกล่าวว่า คงไม่ต้องหวังนะ ผมไม่มีถุงอะไรที่จะไปแขวนไว้หน้าประตู นโยบายไม่มีแน่นอน
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนออกมาตอบโต้ว่าอย่าเอาเรื่อง112 มาเป็นนิทานหลอกเด็ก นายอนุทินกล่าวว่า 112 ไม่เคยเป็นนิทานหลอกเด็ก แต่ 112 เกิดก่อนมีพรรคประชาชนอีก 112มีตั้งแต่ปี 2552 ที่เราสถาปนาพรรคภูมิใจไทยขึ้นมา เดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่าสถาปนา เพราะชอบเวลากองทัพพูดว่า ประเทศไทยได้ สถาปนาบูรณภาพแห่งดินแดนกลับคืนมาหมดแล้ว
เมื่อถามว่า หัวหน้าพรรคประชาชน ย้ำว่าไม่อยากให้นายกฯ เอาไปหลอกประชาชนโดยนำเรื่อง 112 มาเป็นตัวเลือก นายอนุทินกล่าวว่า คนที่คิดจะแก้ 112 ตนคงร่วมด้วยไม่ได้ ถ้าไปอ่านคำสัมภาษณ์ก็ชัดเจนอยู่แล้ว ถ้าบอกว่าตกผลึกแล้วและอนาคตมาแก้ไขได้ อย่างนี้ก็ชัดเจน ยังมีแนวคิดที่จะแก้ไขอยู่ ฉะนั้นไม่รู้ใครหรอกประชาชนกันแน่ แต่ตนไม่หลอกแน่นอน สำหรับตนมี 112 เมื่อไหร่ก็ไม่มีภูมิใจไทย ไม่เคยหลอก ชัดเจนไม่รู้จะชัดอย่างไร
เมื่อถามว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีเข้าใจผิด ในเรื่องแก้มาตรา 112 โดยบอกว่า ต้องการแก้ไขในเรื่องของนิรโทษกรรมเท่านั้น นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้แล้วทศกกรรมก็คือคนที่ทำผิดแล้วในเรื่องของ 112 ไม่ต้องรับผิดมันก็ไม่ใช่แนวทางของพรรคภูมิใจไทย ก็ไม่ได้เข้าใจผิด
เมื่อถามว่าดูเหมือนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ปิดประตูพรรคการเมืองใดๆ หากได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ในส่วนของพรรคเพื่อไทย เป็นพรรคหนึ่งที่ไม่ได้ปิดประตูใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ตนยึดประชาชน ขอให้ไปรีรันโหนกระแส พูดไว้แล้ว เพราะเดี๋ยวพูดไม่เหมือนกัน สิ่งที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มันเป็นอย่างไร มัดตัวเองไว้ก่อน อะไรไว้ก่อนแล้วทำไม่ได้ มองข้ามประชาชนไป ยังมาแบบจะให้มัดตัวเอง ตนถึงบอกว่าไม่หลอกประชาชน เพราะตนฟังประชาชนก่อน ประชาชนจะคือคนที่จับตนไปมัดกับใครตนยึดประชาชน
เมื่อถามว่าคืนวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ หวังว่าเสียงโทรศัพท์หรือ miss call ในโทรศัพท์จะกระหน่ำเข้าในมือถือตัวเองหรือไม่ นายอนุทิน พูดอย่างอารมณ์ดีว่า "ท่านกำลังเข้าสู่บริการรับสาย"