เปิดประวัติ “อาจารย์อิ๊ก” ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ หงส์หยกแห่งวงการธุรกิจ เดินหน้าเข้าสู่เส้นทางการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดประวัติ “อาจารย์อิ๊ก” ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ หงส์หยกแห่งวงการธุรกิจ เดินหน้าเข้าสู่เส้นทางการเมือง “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งมอบโอกาสเข้าถึงความรู้ให้กับเยาวชนไทยอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันที”


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 อาจารย์อิ๊ก ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ ได้เปิดตัวเป็นสมาชิกพรรคและผู้สมัครแบบ สส.เขต ในเวลาเดียวกันกับ “ศุภจี–เอกนิติ–สีหศักดิ์” เปิดนโยบายบนเวที โดยทั้งหมดจะจับมือกันเป็นไพ่เด็ดระดับรอยัลสเตรทฟลัชของ “ภูมิใจไทย”

เมื่อพูดถึงหญิงเก่งและแกร่งของของพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่เคยเปิดตัวนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ในตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ซึ่งสร้างผลงานในระดับมาสเตอร์พีซจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนมาแล้ว ครั้งนี้มีหญิงเก่งอีกหนึ่งคนของพรรคภูมิใจไทย รอบนี้ส่งเธอมาเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนในฐานะ ส.ส. แบบแบ่งเขต ซึ่งนับเป็นความโชคดีของประชาชนในเขต 9 หลักสี่ แขวงตลาดบางเขน จตุจักร แขวงจันทร์เกษม แขวงเสนานิคม บางเขน แขวงอนุสาวรีย์ ที่จะได้มีตัวแทนที่เป็นสาวลุย พร้อมชน มาทำหน้าที่เป็นปากเสียงในสภา

อาจารย์อิ๊ก เปิดตัวพร้อมกับแนวคิด “ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งมอบโอกาสเข้าถึงความรู้ให้กับเยาวชนไทยอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ทันที”

แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา เธอได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับการศึกษาที่สภาผู้แทนราษฎร รับผิดชอบทำงานในคณะกรรมมาธิการศึกษา ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดัน “พรบ. การศึกษาแห่งชาติ”

ซึ่งอาจารย์อิ๊กกล่าวว่า มีเรื่องที่เธอให้ความสำคัญ คือ
⁃ ลดภาระคุณครู ลดงานประเมิน คืนเวลาครูให้กับนักเรียน
⁃ เปิดกว้างการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และผู้เรียน โดยแต่ละพื้นที่สามารถเลือกการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น อยู่ในจังหวัดท่องเที่ยว ก็สามารถเลือกเรียนภาษาที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนเพื่อนำไปใช้ทำงานเพื่อความได้เปรียบจริงๆ

สำหรับประวัติของเธอนั้น ต้องใช้คำว่า “รอบทิศ” ด้วยเกียรติประวัติรอบด้าน ประสบการณ์มากมาย

ในด้านการศึกษา อาจารย์อิ๊กจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ ปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาเอกคณะรัฐศาสนประสานศาสตร์

หลังจบการศึกษา เธอได้เปิดบริษัท Agency Online Marketing (กลยุทธ์การตลาดออนไลน์) โดยตลอดระยะเวลา 15 ปี เธอจับมือกับแบรนด์ดังในเมืองไทยมากกว่า 50 แบรนด์ ทั้งในตลาดหลักทรัพย์จนถึงแบรนด์ SME

สำหรับที่มาของชื่อ “อาจารย์อิ๊ก” เริ่มจากการที่เธอได้รับเชิญจาก “โรงเรียนนายร้อยตำรวจ” ให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาบริหารทรัพยากรบุคคลและโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นวิชาที่สอนให้ตำรวจยุคใหม่รับมือกับโลกดิจิตัล และใช้สื่อดิจิตัลในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความใกล้ชิดและไว้วางใจ โดยความพิเศษ คือ เธอเป็นอาจารย์คนแรกและคนเดียวในโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่สอนเรื่องนี้มาตลอดมากกว่า 15 ปีกระทั่งได้รับ “เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ชั้นที่1 (เข็มทอง) จากผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจในฐานะเป็นบุคคลที่อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังใจ ประสิทธิประสาทความรู้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

อาจารย์อิ๊กเริ่มต้นทำงานในสายการเมืองตั้งแต่ปี 2545 โดยทำงานเบื้องหลังในทีมประชาสัมพันธ์ของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกหลายคน ด้วยประสบการณ์จากธุรกิจ ผนวกกับการประสานงานกับสื่อสารมวลชน เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัล เธอจึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการหาเสียงในโลกออนไลน์ของนักการเมืองหลายคน ตลอดจนมีโอกาสได้ลงพื้นที่หาเสียงในหลายพื้นที่ ทำให้เธอคลุกคลีกับประชาชนไม่น้อยหน้าไปกว่านักการเมืองรายใด

สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทย อาจารย์อิ๊ก กล่าวว่า “อิ๊กขออาสารับใช้พี่น้องประชาชน ทำให้เห็น เน้นผลลัพธ์ และพร้อมลุยทุกปัญหาของพี่น้องประชาชน”

น่าสนใจเหลือเกินว่า พรรคภูมิใจไทยที่กำลังรวบรวมสรรพกำลังชั้นแนวหน้าระดับประเทศ ครบเครื่องทั้งบุ๋นบู๊ แล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ยังได้กำลังสำคัญอีกหนึ่งคนอย่าง “อาจารย์อิ๊ก” ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ จะไปได้ไกลแค่ไหนในสนามเลือกตั้ง 2569น่าจับตาอย่างยิ่ง













