เกิน 5 แสนสรุป 6 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า - นอกราชอาณาจักร ยังลงได้ถึง 5 ม.ค. 69

กกต.สรุป 6 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า - นอกราชอาณาจักร คนลงทะเบียนแล้วกว่า 500,000 คน สามารถลงทะเบียนได้ถึง 5 ม.ค. 69
วันนี้(26ธ.ค.)สำนักงาน กกต. สรุปยอดจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร รวม 6 วันของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 20-25 ธันวาคม 2568 รวมจำนวน 526,639 คน
พบว่ามีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 1,226 คน /มีผู้ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจำนวน 482,460 คน และมีผู้ขอลงคะแนนออกเสียงนอกราชอาณาจักรจำนวน 42,953 คน
สำหรับการเปิดให้ประชาชนที่มีกิจธุระจำเป็นไม่สามารถไปออกเสียงเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์หรือประชาชนที่อยู่นอกราชอาณาจักร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติการในวันเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2568 - 5 มกราคม 2569
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว เปลี่ยนใจหรือไม่สะดวกจะไปใช้สิทธิในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เนื่องจากไม่สามารถออกเสียงประชามติล่วงหน้าได้ สามารถยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เพื่อจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกับการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569