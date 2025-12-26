เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร พท. คนรุ่นใหม่เพี๊ยบ น้องชาย-คนสนิท มดดำ มดเล็ก – รวีภัทร์ อดีต สส.กอล์ฟ กาญจนบุรี จั๋ง พงศ์ศรัณย์ อดีตรองเลขาธิการนายกฯ

วันนี้(26 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ พบว่ามีคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งนาย รวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สมัย นายเศรษฐา ทวีสิน , นางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี) และ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุชาติ ตันเจริญ ) ลงสมัครบัญชีรายชื่อ ซึ่งเป็นคนสนิท นายคชาภา ตันเจริญ หรือ มดดำ พิธีกรชื่อดัง
นอกจากนี้ยังมีนายศักดิ์ชาย ตันเจริญ หรือ มดเล็ก น้องชายมดดำ ลงสมัคร เขต 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ลงสมัคร เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าของพื้นที่เดิม รวมถึงนายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ อดีตรองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง ลงสมัครบัญชีรายชื่อ
นาย รวีภัทร์ ระบุว่า ขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่ให้โอกาสลงสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งสาเหตุที่เลือกพรรคเพื่อไทย เพราะตนได้ร่วมงานกับทางพรรคเพื่อไทยมานานในฐานะ อดีตประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในสมัย นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกฯ และตำแหน่ง อดีตเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ
ซึ่งได้เห็นการทำงานของพรรคที่เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง เป็นสถาบันทางการเมือง และมีแนวนโยบายที่ตรงกับใจของตัวเอง จึงมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทุกด้าน
“และหากตนได้รับโอกาสจากประชาชนให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาฯยืนยันที่จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อพี่น้องประชาชน และเชื่อมั่นว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เปิดออกมานั้นจะตรงใจและสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างเต็มที่”