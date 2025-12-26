ปชป.เปิด 3 แคนดิเดตนายกฯ ''อภิสิทธิ์-กรณ์-การดี'' ลั่นพาคนไทยหายจน

ปชป.เปิด 3 แคนดิเดตนายกฯ ''อภิสิทธิ์-กรณ์-การดี'' ลั่น DNA ประชาธิปัตย์พาไทยหายจน ยืนยันเป็นผู้นำที่ทำเป็น
พรรคประชาธิปัตย์ เผยแพร่คลิปเปิดตัว 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฯ สำหรับการเลือกตั้ง สส. 8 กุมภาพันธ์นี้ อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ, นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคฯ และนางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรคฯ
ทั้งนี้ ภายในคลิป ยังระบุว่า ''ทำอย่างไรให้ไทยหายจน พรรคประชาธิปัตย์ จึงเสนอผู้นำที่ทำเป็น เพื่อภารกิจยิ่งใหญ่ ''พาไทยหายจน'' โดยยก ''นายอภิสิทธิ์'' มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีวินัยการคลัง ซึ่งนายอภิสิทธิ์ ระบุว่า ไทยจะหายจน ต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างการเมืองสุจริต สร้างความโปร่งใสทุกระบบ ถึงจะขจัดสิ้นทุกปัญหาเทา ๆ ที่คนไทยทน จากนั้นแนะนำ ผู้นำทางเศรษฐกิจ พาไทยหายจน
''กรณ์ จาติกวณิช'' ที่ได้รับรางวัลรัฐมนตรีคลังโลก ในวัย 44 ปี ซึ่งนายกรณ์ ระบุว่า ไทยหายจนเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง เราต้องเร่งทำงาน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การแข่งขันต้องเป็นธรรม เชื่อมโลกอย่างทันโลก เกษตรกร SMEs ผู้ส่งออกทุกคน ต้องเติบโต และแนะนำผู้นำนักเทคโนโลยีเพื่ออนาคต
''การดี เลียวไพโรจน์'' นักเทคโนโลยีเพื่ออนาคต ประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งนางการดี ระบุว่า สร้างอนาคตไทยด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล วางแผนคน วางแผนประเทศให้หายจนอย่างยั่งยืน ทีมเวิร์คเดียวกัน สร้างทุกความสำเร็จที่ผ่านมา รวมพลัง DNA ประชาธิปัตย์ ขับเคลื่อนไทยหายจน เพราะพวกเราทำเป็น''