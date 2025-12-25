นักวิชาการชี้ นโยบาย “ภูมิใจไทย” เน้นปฏิบัติได้จริง วางกรอบความมั่นคงแบบองค์รวม

รองศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ความเห็นต่อแนวนโยบายด้านความมั่นคงและการต่างประเทศของพรรคภูมิใจไทย ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ว่า
มีจุดเด่นสำคัญจากการจัดวางกรอบนโยบายบนฐานแนวคิด ความมั่นคงแบบองค์รวมซึ่งขยายความหมายของความมั่นคงออกจากมิติทางทหาร ไปสู่เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชีวิตประจำวัน
รศ.ดร.โอฬาร ระบุว่า แนวคิดดังกล่าวสะท้อนความพยายามเชื่อมบทบาทของรัฐเข้ากับประสบการณ์ความไม่มั่นคงที่ประชาชนเผชิญจริง โดยเฉพาะปัญหาชายแดน เศรษฐกิจนอกระบบ และอาชญากรรมข้ามชาติ ผ่านกรอบแนวคิด รั้วของชาติที่ครอบคลุมภัยคุกคามตั้งแต่การลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย แรงงานผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ไปจนถึงเครือข่ายทุนผิดกฎหมาย
ในส่วนของนโยบายทหารอาสา 100,000 อัตรา นักวิชาการมองว่า เป็นนโยบายที่ผสานมิติความมั่นคงและสังคมเข้าด้วยกัน โดยเปิดโอกาสการจ้างงานบนฐานความสมัครใจ พร้อมการพัฒนาทักษะและเส้นทางอาชีพ ช่วยตอบโจทย์ทั้งการเสริมกำลังรัฐและลดความเปราะบางในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและแรงงานนอกระบบ
ขณะเดียวกัน พรรคภูมิใจไทยยังพยายามสร้างภาพลักษณ์ความพร้อมเชิงสถาบัน ผ่านการเน้นประสบการณ์บริหารประเทศในช่วงวิกฤต และการจัดวางทีมบริหารตามความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การคลัง และการต่างประเทศ ซึ่งช่วยเสริมความเชื่อมั่นต่อการบริหารแบบมืออาชีพและมีเสถียรภาพ
สำหรับนโยบายต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “ไทยเป็นไท บนเวทีโลก” รศ.ดร.โอฬาร เห็นว่า มีความโดดเด่นจากการยกระดับการต่างประเทศให้เป็นฐานของความมั่นคงเชิงโครงสร้าง เชื่อมโยงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสงบชายแดน และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมเน้นการทูตแบบสมดุลในบริบทโลกหลายขั้ว โดยยึดอาเซียนเป็นฐานยุทธศาสตร์
นอกจากนี้ นโยบายยังให้ความสำคัญกับการทูตเชิงรุกในประเด็นข้ามพรมแดน อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ควบคู่กับการยืนยันคุณค่าประชาธิปไตย ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการกำหนดนโยบายต่างประเทศ
รศ.ดร.โอฬาร สรุปว่า โดยภาพรวม นโยบายของพรรคภูมิใจไทยมีลักษณะเด่นจากการผสานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ภายใต้แนวคิด ความมั่นคงในชีวิตมากกว่าการเมืองเชิงอุดมการณ์ สะท้อนการเมืองเชิงบริหารที่ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพ ความต่อเนื่อง และการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับบริบทการเมืองและสังคมไทยในปัจจุบัน