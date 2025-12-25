นายกฯขอบคุณ 4 กระทรวงร่วมแก้ฝุ่นและชาวไร่อ้อยไม่เผา ชูสโลแกนอากาศดีปีใหม่พลัส

"อนุทิน" ขอบคุณ 4 กระทรวงผนึกกำลังแก้ฝุ่น ชูสโลแกนอากาศดีปีใหม่พลัส หนุน ขอบคุณชาวไร่อ้อยไม่เผา หวังนำอากาศดีมาให้คนไทย
วันนี้ (25ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีนายธนกร วังบุญคงชนะ รมว.อุตสาหกรรม และ ปลัดกระทรวงทั้ง 4 กระทรวงเข้าร่วมด้วย
โดยนายกฯ กล่าวมอบนโยบายว่า ต้องขอบคุณนายธนกร และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่กรุณารับนโยบายที่ตนมอบให้ ด้วยความรวดเร็ว ตนได้พบและหารือกับท่านเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งได้หารือกันว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเราได้ให้ความเข้มงวด กับเรื่องการเผาพืชผลทางการเกษตรที่ไปเพิ่มมลภาวะในจังหวัดต่างๆ ในช่วงที่จะเข้าฤดูหนาว โดยมีเรื่องของสภาพความกดอากาศต่างๆ ถือเป็นเรื่องที่แย่อยู่แล้วทำอย่างไรที่จะทำให้บ้านเรา ไม่เพิ่มมลภาวะ เพื่อก่อให้เกิดฝุ่นPM2.5 ที่ส่งผลทำให้ประชาชนเกิดปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ ก็ได้เรียนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปว่า ปีที่แล้วได้ทำอย่างเต็มที่มีการใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไม่ให้เกิดการเผาซากพืชไร่ต่างๆและได้ผลมากขึ้น ถึงแม้จะควบคุมไม่ได้หมด แต่เมื่อเปรียบเทียบจากบันทึกข้อมูลต่างๆพบว่าลดลงอย่างชัดเจน จึงแจ้งรมว.อุตสาหกรรม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเป็นที่มาของการประชุมในวันเดียวกันนี้ ทั้งนี้ตนและนานธนกรมาในวันนี้ในฐานะพยาน ที่ปลัดทั้ง 4 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กำลังจะทำเอ็มโอยูด้วยกัน ร่วมมือกันเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล แต่เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับมลภาวะและนโยบายสีเขียวของรัฐบาล และที่สำคัญมากเกี่ยวข้องกับสุขภาพประชาชน ตนก็เลยขอปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาร่วมงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในเรื่องนี้
“ผมเห็นความตั้งใจในการทำงานของทุกท่าน ตามสโลแกนอากาศดีตลอดปีใหม่ ตอนนี้ถือเป็นเรื่องพลัสด้วย สิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว ทำด้วยความมั่นใจฉะนั้นปีนี้เราต้องพลัส ในการเพิ่มศักยภาพต่างๆ ที่เรามีอยู่ในทุกกระทรวง ซึ่งอาจจะต้องมีการเพิ่มสมาชิกในเอ็มโอยู เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย หวังว่าข้อความในเอ็มโอยูจะนำไปสู่การปฎิบัติ และดำเนินการโดยทันที เพื่อให้เกิดอากาศดีตลอดปีใหม่ หวังว่าอากาศดีจะข้ามไปถึงช่วงปีใหม่ไทยและปีใหม่จีน ถ้าพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วทุกอย่างก็จะดี แรงกดดันของอากาศต่างๆ เราต้องควบคุมให้ได้มากๆในช่วง 2-3 เดือนแรก ตรงนี้ขอฝากทุกท่านและขอความร่วมมือด้วย“นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่า ภาครัฐจะมีแรงจูงใจอะไรให้ชาวไร่และชาวโรงงาน ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อให้การเผาไปถึง 0 เปอร์เซ็นต์ นายกฯกล่าวว่า ถ้าพี่น้องชาวไร่อ้อยและพี่น้องเกษตรกรต่างๆ ให้ความร่วมมือขนาดนี้ ขอกราบขอบพระคุณจริงๆ ต้องถือว่าให้กำลังใจและรู้สึกยินดี ตนเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนจะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการนำสภาวะแวดล้อมและอากาศที่ดีกลับมาให้กับคนไทยและประเทศไทย.