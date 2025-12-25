"ชนนพัฒน์" น้อยใจใกล้เลือกตั้งถูกโจมตีพร้อมให้สอบ โวเป็นสส.ใต้ลงพื้นที่มากสุด ลั่นเขตเดิมครอบครัวตนลง

อดีตสส.กล้าธรรม รับน้อยใจใกล้เลือกตั้งโดนโจมตีพร้อมให้ตรวจสอบ โวเป็น สส.ที่ลงพื้นที่เยอะสุดในภาคใต้ ยังไม่ตัดสินใจลงเขต 4 สงขลาหรือไม่ แต่ต้องเป็นครอบครัวผม
วันนี้ (25 ธ.ค.68) นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว อดีต สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงการลงสมัครเลือกตั้งครั้งหน้าว่า เขตเดิมเป็นครอบครัวตนเองแน่นอนแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจเท่าไร ขณะที่เรื่องกระบวนการตรวจสอบเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ ตนเองได้ทำหนังสือไปยัง ป.ป.ง.เพื่อชี้แจงตามข้อเท็จจริง ไม่ผิดที่คนจะตั้งข้อสงสัยตรวจสอบเรา เมื่อตรวจสอบไปแล้วขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
เมื่อถามว่าเสียกำลังใจหรือไม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นายชนนพัฒน์ กล่าวว่ามีน้อยใจว่าทำไมช่วงใกล้เลือกตั้งมักจะเป็นแบบนี้ทุกที ซึ่งตนเองได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ว่ายินดีจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการยุติธรรม ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นกระแสสังคมถูกโจมตีตลอด
ส่วนที่หลายพรรคประกาศว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม เพราะมองว่าเป็นพรรคสีเทาและเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ นายชนนพัฒน์ กล่าวว่าเหมือนที่ร้อยเอกธรรมนัส ตอบว่าเราผ่านกระบวนการตรวจสอบมาแล้ว เหมือนที่ร้อยเอกธรรมนัสพูดเมื่อวานว่าตนเองก็ไม่ได้ดีสักเท่าไร
เมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะชนะใจคนในพื้นที่ได้เหมือนเดิมหรือไม่ นายชนนพัฒน์ กล่าวว่าคนในพื้นที่ยังมั่นใจว่า ตนเองทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน เช็กดูได้ว่าตนเองเป็นคนลงพื้นที่เยอะที่สุดในภาคใต้ ช่วยชาวบ้านอยู่ตลอดและอยู่ใกล้ชิด ไม่เคยถือตัวว่าเป็น สส.
เมื่อถามว่าอยากจะสื่อสารไปยังคนที่โจมตีกับเราอย่างไรบ้าง นายชนนพัฒน์ กล่าวว่าอยู่ที่การทำความเข้าใจ ขอให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการ ส่วนความกังวลที่จะถูกดิสเครดิตทางการเมือง ตนเองได้มีการหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้ว โดยเฉพาะร้อยเอกธรรมนัส เพราะตนเองเป็นห่วงพี่ ๆ น้อง ๆ ในพรรคว่าจะได้รับผลกระทบ ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ต้องกังวัล