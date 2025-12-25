"ธนกร" มั่นใจ "ภูมิใจไทย" ชูสโลแกน "พูดแล้วทำ" คว้าใจคนไทยชนะเลือกตั้ง

"ธนกร" เชื่อคนไทยมอง "พูดแล้วทำ ไม่ได้ดีแต่พูด" เป็นสโลแกน "ภูมิใจไทย" มั่นใจคนไทยเทคะแนนให้กลับมาบริหารประเทศ สานต่อโครงการเพื่อประชาชนอีกครั้ง
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงการแถลงนโยบายในการเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พูดชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเปิดโอกาสทหารอาสาเพื่อรับใช้ชาติอย่างสมัครใจ 1 แสนคน ได้รับราชการเป็นทหาร 4 ปี เงินเดือน 12,000 บาท หรือนโยบายด้านเศรษฐกิจ คือโครงการคนละครึ่งพลัส ที่วันนี้เชื่อว่าเข้าไปอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศเรียบร้อยแล้ว หากพรรคภูมิใจไทยได้รับความไว้วางใจให้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง พรรคจะสานต่อโครงการเหล่านี้ และจะต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นไปอีกอย่างแน่นอน และจะต่อยอดแบบไม่ธรรมดา ให้สมชื่อที่ใช้คำว่าพลัสด้วย
เมื่อถามว่า เชื่อมั่นว่านโยบายที่แถลงในครั้งนี้จะทำให้ชนะการเลือกตั้ง และได้เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาล นายธนกร กล่าวว่า วันนี้สิ่งที่กลายเป็นสโลแกนของพรรคภูมิใจไทยไปแล้วคือ การพูดแล้วทำ ไม่ได้ดีแต่พูด ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นเครดิตหรือเป็นความเชื่อถือที่ประชาชนจับต้องได้ เพราะเรางานเต็มที่ มีผลงานเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ดังนั้น เชื่อว่าประชาชนจะมอบความไว้วางใจให้กับพรรคในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอย่างแน่นอน
"วันนี้โลกของข่าวสารเปิดกว้าง ประชาชนรับรู้ได้ด้วยตัวเองว่า ฝ่ายไหนที่จ้องทำลาย ฝ่ายไหนที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้น คนไทยรู้เท่าทันกันกันหมดแล้ว ดังนั้น การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง เราหวังว่าประชาชนจะมั่นใจและไว้วางใจให้พรรคภูมิใจไทยได้กลับมารับใช้คนไทยอีกครั้ง ด้วยการเลือกผู้สมัครของพรรคอย่างถล่มทลายจนได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียว ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ทุกนโยบายของพรรคจะได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้เร็วที่สุด" นายธนกร กล่าว