"นิพิฏฐ์" เตือน "กล้าธรรม" ฟ้อง "อภิสิทธิ์" ระวังมิทันได้ชักกระบี่เลือดก็หลั่งชโลมดินแล้ว

"นิพิฏฐ์" ฝากถึงทีมกฎหมายพรรคกล้าธรรม ปมเตรียมฟ้อง "อภิสิทธิ์" ชี้ฟ้องหมิ่นฯ เหมือนเอาประวัติของทั้งคู่มาทำเป็นหนังฉายกลางแปลง เตือน "อย่าชักกระบี่ออกจากฝัก" เพราะดาบในมือเราคมกว่า และชักกระบี่ได้เร็วกว่ามาก "มิทันที่ท่านจะชักกระบี่ออกจากฝัก ร่างท่านก็หลั่งเลือดชโลมดินแล้ว"
วันที่ 25 ธันวาคม 2568 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ...
ช้าก่อน...
ผมฟังข่าว รอ.ธรรมนัส จะให้ทีมกฎหมายพรรคกล้าธรรม ฟ้องคุณอภิสิทธิ์ ข้อหาหมิ่นประมาท
ช้าก่อน....
ผมกับ รอ.ธรรมนัส ก็รู้จักกัน มิมีเรื่องหมองใจกัน
แต่การจะให้สำนักกฎหมายแห่งพรรคกล้าธรรม ฟ้องคุณอภิสิทธิ์
มีหรือ ที่ฝ่ายกฎหมายสำนักประชาธิปัตย์จะไม่ขยับตัวเฝ้ามองสงครามครั้งนี้
อัยการฟ้องหมิ่นประมาทนั้น เหมือนเอาประวัติของทั้งคู่มาทำเป็นหนังแล้วนำมาฉายกลางแปลง
จึงอย่าพึงกระทำเลย
เราผู้เป็นฝ่ายกฎหมาย ต่างเป็นเพียงองครักษ์พิทักษ์หัวหน้าพรรคที่เป็นเจ้าสำนักเท่านั้น
ศึกนี้ เรามองดูห่าง ๆ ให้เจ้าสำนักเขาประลองวิทยายุทธ์กันเองเถิด
เราผู้เป็นฝ่ายกฎหมายแห่งสำนักประชาธิปัตย์ จึงได้แต่เตือนฝ่ายกฎหมายแห่งสำนักกล้าธรรม ว่า ..
อย่าชักกระบี่ออกจากฝักเลย
แม้เราจะร่วงโรยด้วยอายุ แต่มิใช่เราจะทิ้งร้างซึ่งวิชากระบี่
ขอเตือนอีกครั้ง อย่าชักกระบี่ออกจากฝัก
เรามั่นใจว่า ดาบในมือเราคมกว่า และ เราชักกระบี่เร็วกว่าท่านมากมายนัก
มิทันที่ท่านจะชักกระบี่ออกจากฝัก ร่างท่านก็หลั่งเลือดชโลมดินแล้ว
นี่ เป็นความปรารถนาดีแห่งเรา
สำนักกฎหมายแห่งพรรคประชาธิปัตย์