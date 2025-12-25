ไบเออร์ไทย จัดประชุมเกษตรกรพิษณุโลก ถ่ายทอดเทคนิคจัดการโรคราในนาข้าวด้วย “เอเทียจ” ยกระดับผลผลิตอย่างยั่งยืน

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ บริษัท พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด และร้านค้าพันธมิตร จัดงานประชุมเกษตรกรครั้งสำคัญ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรกว่า 2,000 รายเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังการถ่ายทอดเทคนิคการใช้ ‘เอเทียจ’ (Etiage) สารป้องกันกำจัดเชื้อราสำหรับนาข้าว ซึ่งเป็นโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของเมล็ดข้าวได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสาธิตวิธีการใช้จริง เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และการใช้งานที่ถูกต้อง
‘เอเทียจ’ ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์สำคัญ ได้แก่ ไตรฟลอกซีสโตรบิน และทีบูโคนาโซล ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันโรคราในนาข้าวที่คุกคามผลผลิต เช่น โรคใบจุด โรคไหม้ และโรคเมล็ดด่าง ฉีดพ่นในช่วงโชยรวงก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยให้เมล็ดข้าวสวยใส สุกสม่ำเสมอ เมล็ดเต็ม นอกจากนี้ ยังใช้งานสะดวกด้วยสูตร SC (Suspension Concentrate) ซึ่งเป็นสูตรน้ำ อนุภาคละเอียด ทำให้ผสมและฉีดพ่นได้ง่าย สม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพสูง เหมาะทั้งสำหรับการใช้ด้วยเครื่องพ่นปกติและโดรน สอดคล้องกับแนวทางเกษตรแม่นยำ ช่วยให้เกษตรกรประหยัดเวลา แรงงาน และลดต้นทุนการผลิต
ภายในงาน เกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการจัดการโรคในนาข้าวอย่างเป็นระบบ ผ่านบูธให้ความรู้ การสาธิตจริง และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีมผู้บริหารและพนักงานไบเออร์
นายวีรพล เจริญพานิช ผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจครอปซายน์ ประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของไบเออร์ในการเป็นพันธมิตรที่มุ่งมั่นเคียงข้างเกษตรกรไทย ที่พร้อมนำเสนอนวัตกรรมอย่าง ‘เอเทียจ’ เพื่อช่วยให้พี่น้องเกษตรกรรับมือกับความท้าทายและได้รับผลผลิตที่ดีกว่า เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)