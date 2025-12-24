ทอ.โจมตีเชิงลึก “คลังอาวุธ” พระตะบอง ปกป้องคนไทยหลังเขมรระดมยิงพื้นที่พลเรือน ภารกิจพื้นที่ส้ม-แดง

โฆษกทอ. เผย โจมตีเชิงลึก “คลังอาวุธ” ในพระตะบอง เพื่อปกป้องชีวิตคนไทย หลังกัมพูชากระหน่ำยิงเข้าพื้นที่พลเรือน สระแก้ว ย้ำภารกิจในพื้นที่สีส้ม สีแดง
วันนี้ (24ธ.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า ทอ. ยังคงการปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการร้องขอของกองทัพบกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปะทะบางส่วน ในระดับสีส้มคือพื้นที่ที่มีการปะทะ และพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่ปัจจุบันกัมพูชายังคงยิงเข้ามาโจมตีไทยทั้งทางเป้าหมายทหารและพลเรือน ส่งผลต่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
“ยืนยันว่าสันติภาพมาพร้อมกับความจริงใจ ขณะนี้ฝ่ายกัมพูชายังไม่แสดงความจริงใจใด ๆ ทั้งสิ้นกับคำว่าหยุดยิง จึงเป็นหน้าที่ที่ทหารจะต้องรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน” พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าว
พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวอีกว่า ยอมรับว่า เมื่อช่วงเช้านี้ (24 ธ.ค. 2568) ได้มีปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายคลังอาวุธของกัมพูชา ใน ต.พนมซ็อมเปา อ.บานัน จ.พระตะบอง เพื่อที่จะริดรอนขีดความสามารถ เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังรบของเรามีความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวถามว่า เป็นการยกระดับการปฏิบัติงานทางอากาศ เพื่อโจมตีพื้นที่เชิงลึกของกัมพูชาครั้งแรกหรือไม่นั้น พล.อ.ท.จักรกฤษณ์ กล่าวว่า เรายังปฏิบัติต่อเป้าหมายทางการทหาร ซึ่งเป็นสิทธิในการป้องกันตนเอง ซึ่งการโจมตีทางอาวุธถือเป็นสิทธิและเป็นการโจมตีเพื่อมนุษยธรรมด้วย ไม่ได้โจมตีที่เป้าหมายคนหรือกำลังทหารทางกัมพูชา แต่เป็นการโจมตีอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่าง ๆ ส่วนเป้าหมายที่โจมตีตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันยืนยันว่าเป็นเป้าหมายทางทหารทั้งสิ้น และส่งผลกระทบต่อพลเรือนน้อยที่สุด