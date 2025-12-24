ภท.ย้ำ “อนุทิน” แคนดิเดตคนเดียว “เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์” คัมแบ็กแน่ขอเป็นรบ.เดี่ยว ดูเวลาเหมาะสมดีเบต

โฆษกรัฐบาล ย้ำ “อนุทิน” แคนดิเดตนายกฯภท.คนเดียว ลั่น “เอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์” กลับมาแน่ อ้อนขอ ปชช. เป็นรัฐบาลเดี่ยว ดูจัดเวลาเหมาะสม “เสี่ยหนู” ร่วมดีเบต
วันนี้ (24ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.20 น. ที่โรงละครอักษรา ศูนย์การค้าคิงพาวเวอร์ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ แกนนำพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ประกาศว่าแคนดิเดตนายกฯของพรรคมีนายอนุทิน เพียงหนึ่งเดียว ส่วนนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.การต่างประเทศ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ จะมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีให้อย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า หมายความว่าจะใช้ชื่อนายเอกนิติ นายสีหศักดิ์ และนางศุภจี พูดตอนหาเสียงได้เลยใช่หรือไม่ ว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลทั้ง 3 คนจะกลับมา นายสิริพงศ์ กล่าวว่า นายอนุทินประกาศไปแล้วว่าถ้าได้เป็นนายกฯ ทั้ง 3 ท่านนี้จะกลับมาเป็นรองนายกฯให้ โดยมาคุมในแต่ละด้าน
เมื่อถามว่า การที่มีแคนดิเดตนายกฯเพียงคนเดียวจะเสียเปรียบพรรคอื่นหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ เมื่อถามอีกว่า ไม่ห่วงเรื่องอุบัติเหตุทางการเมืองใช่หรือไม่หากไม่มีแคนดิเดตนายกฯสำรอง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีตัวสำรอง เมื่อถามว่า พรรคภูมิใจไทยได้มีการประชุมหรือไม่ว่าตั้งเป้ากว่าอี้สส.ไว้เท่าไหร่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่มีการตั้งเป้า แต่เท่าที่ดูวันนี้มีผู้สมัครสส.ทุกเขต และปาร์ตี้ลิสต์ ก็ครบทุกคน และหวังว่าเราจะได้เยอะที่สุด ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราส่งผู้สมัคร ครบทุกเขต
เมื่อถามว่า จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือมีพรรคร่วมรัฐบาล นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ถ้าเป็นไปได้ หากได้เป็นรัฐบาลเดี่ยวก็จะสามารถทำงานได้ง่าย เราก็หวังหากประชาชนจะกรุณาให้พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลเดี่ยวได้ เมื่อถามว่าแนวทางในอนาคตหากจะต้องมีการร่วมรัฐบาล มีคำตอบหรือยังว่าจะจับมือกับพรรคไหนได้บ้าง นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ยัง ต้องดูหลังเลือกตั้ง และตนคิดว่าวันนี้ขั้วการเมืองต่างๆไม่ได้มีเหมือนแต่ก่อน ก็ต้องดูว่าหลังเลือกตั้งแล้วใครได้ที่หนึ่ง ใครได้ที่สองที่สาม กระทั่งใครที่บอกว่าจะจับมือใครไม่จับมือใคร ตนก็คิดว่าเป็นตัวเลขหลังเลือกตั้งมากกว่า
เมื่อถามว่าหลังการเปิดนโยบายแล้ว พรรคภูมิใจไทยจะส่งคนไปร่วมดีเบตในเวทีต่างๆหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า มีแน่นอน และต้องขออภัยบางรายการที่มีการดีเบตไปแล้ว แต่เป็นการดีเบตก่อนที่พรรคจะมีการแถลงนโยบาย จึงไม่ได้ส่ง ตัวแทนไป เพราะเราตั้งใจอยากจะแถลงนโยบายก่อน เมื่อถามว่านายอนุทินจะไปร่วมเวทีดีเบตเองด้วยหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ก็ต้องดูในหลายเหตุการณ์ ซึ่งนายอนุทินยังมีภาระที่ต้องทำเพราะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี ก็ต้องดูว่าถ้าเวลาไหนอำนวยก็จะไปให้เยอะที่สุด
เมื่อถามว่า กรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ระบุจะไม่มีมือจากพรรคประชาชนโหวตให้นายอนุทินเป็นนายกฯ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นการคุยกันหลังเลือกตั้ง เพราะวันนี้ถ้าจากกระแสสังคมน่าจะแข่งกันเป็นเบอร์ 1 เบอร์2 ตนคิดว่าเป็นตัวเลขหลังเลือกตั้งมากกว่า เมื่อถามว่าถือเป็นการปิดทางการร่วมรัฐบาลของทั้งสองพรรคเลยหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ไม่หรอกครับ เพราะยังไม่ถึงเวลา