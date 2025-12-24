“เผ่าภูมิ” สอน "เท้ง" ก่อนวิจารณ์อ่านกม.ให้ชัด พ.ร.บ.Fin Hub ไม่เปิดช่องทุนเทา ยึดตาม AML/CFT ปปง.

รองหน.พท. โต้ “เท้ง” ก่อนวิจารณ์ อ่านกฎหมายให้ชัด ชี้ พ.ร.บ. Fin Hub ไม่เปิดช่องทุนเทา ไร้ข้อยกเว้น ต้องปฏิบัติตาม AML/CFT ของ ปปง. ทุกประการ
วันนี้ (24ธ.ค.) ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กังวลว่า พ.ร.บ. Financial Hub เปิดช่องทุนเทา ว่า
1. ใน พ.ร.บ. Financial Hub “ไม่ได้ให้ข้อยกเว้น” การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ให้กับธุรกิจใน Financial Hub ใดๆ
2. ธุรกิจภายใต้ Financial Hub จะเป็นธุรกิจภายใต้นิยามคำว่าสถาบันการเงินตาม “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ดังนั้น เมื่อร่าง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ธุรกิจภายใต้ Financial Hub ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการด้าน AML/CFT ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรฐานสากลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำกับดูแล เช่นเดียวกันกับธุรกิจทางการเงินที่อยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้ง ธปท. ก.ล.ต. และ คปภ. ทุกประการ
ก่อนวิพากษ์วิจารณ์ อ่านกฎหมายให้ชัด การตั้งคำถามจากจินตนาการแง่ลบ ไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศครับ