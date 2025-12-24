"เท้ง" โวใช้เทคโนโลยี-Data Bureau สาวถึงตัวการทุนเทา เชื่อมธุรกรรมการเงินฐานเดียวกัน AIจับพิรุธ

หัวหน้าพรรคส้ม เผย พร้อมจัดการทุนเทาด้วยเทคโนโลยี และ Data Bureau ผุดนโยบายเชื่อมข้อมูลธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ใช้ AI ช่วยตรวจจับพิรุธของพฤติกรรมการถือครองทรัพย์สิน ขุดรากถอนโคนถึงตัวการสูงสุด
วันที่ (24 ธันวาคม 2568) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง Data Bureau ในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจาก ดำเนินรายการโดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา โดยกล่าวว่านี่คือเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลประชาชนในการจัดการการฟอกเงินของขบวนการทุนเทาสแกมเมอร์
.
ที่ผ่านมา การรวมข้อมูลธุรกรรมทางการเงินประเภทต่างๆ ของประเทศไทย ทุกวันนี้ยังไม่รอบด้าน สะเปะสะปะ หลายหน่วยงานต่างคนต่างทำไม่เชื่อมโยงกัน ตนจึงมีนโยบายเชื่อมข้อมูลธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
.
พรรคประชาชนจะใช้ AI มาช่วยตรวจจับพิรุธของพฤติกรรมการถือครองทรัพย์สิน เช่น คนแจ้งรายได้ 40,000 บาท กับสถาบันการเงิน แต่มีธุรกรรมหลายล้านบาทกับการค้าทอง หรือ แจ้งรายได้แตกต่างกันตอนเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล
.
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ข้อเสนอนโยบายนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นข้อเสนอนโยบายจาก Reinvent Thailand คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่ได้นำเสนอให้กับภาครัฐไปแล้ว แค่ยังขาดเจตจำนงทางการเมืองที่จะนำมาใช้เพื่อทลายทุนเทาที่เกาะกินประเทศไทย และพวกเราพร้อมที่จะต่อยอดข้อเสนอนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริงโดยเร็วที่สุด
โดยรัฐบาลประชาชน จะปราบขบวนการฟอกเงิน ป้องกันการเปิดบัญชีม้าหลายบัญชีหลายสถาบันการเงิน หยุดยั้งการใช้นอมินีเอาเปรียบ SMEs ไทย และด้วย Data Bureau เราจะสามารถสร้างลายแทงการเงิน สืบลึกถึงต้นตอเงินเทาทุกบาททุกสตางค์ที่ไหลเวียนในไทย เมื่อต้องอายัด-ยึดทรัพย์ ก็สามารถขุดรากถอนโคนทีเดียวทั้งยวง ตายยกรังสแกมเมอร์ เข้าถึงตัวการสูงสุด ไม่ใช่ได้แค่ตัวปลายแถว มีส้ม ไม่มีเทา มีเรา ไทยจะไม่ใช่แหล่งฟอกเงินสแกมเมอร์อีกต่อไป