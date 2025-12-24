กก.บห.เพื่อไทยยกทีมหารือภาอุตฯ ฟังแนวนโยบายเศรษฐกิจก่อนส่ง กกต. "ยศชนัน" ชูแนวคิด One Thailand

“ยศชนัน” ยกทีมกรรมการบริหารเพื่อไทย รับฟังแนวนโยบายกับสภาอุตฯ ก่อนส่ง กกต.วันนี้ บอกไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นฮีโร่ แต่ต้องเป็น One Thailand รับกังวลภาษีสหรัฐ-ปัญหาชายแดน มีผลต่อเศรษฐกิจต้องทำให้ดีที่สุด
วันนี้(24 ธ.ค.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงการรับฟัง การสะท้อนปัญหาของภาคอุตสาหกรรม ว่า พรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้อยู่แล้ว และวันนี้ก็ได้รับข้อเสนอที่ชัดเจน ทำให้เรามั่นใจในนโยบายและเมื่อสักครู่มีการพูดคุย ถึงปัญหารากหญ้า คือการทำให้ทุกคนฟื้นขึ้นมา เรื่องหนี้สิน การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งต้องคิดอย่างเป็นระบบ และมีการพูดคุยถึงความได้เปรียบของประเทศไทย ซึ่งจะต้องดูตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าทุกรูปแบบ สิ่งที่สำคัญและความยั่งยืนก็คือองค์ความรู้ และทักษะต่างๆของคน การทำให้คนไทยรองรับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้ ต้องทำให้ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนสามารถลืมตาอ้าปากได้ เราพูดคุยกันถึงการสื่อสารไปข้างหน้า ในแนวนโยบาย ความสามัคคี ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ต่างประเทศมองประเทศ ในสายตาของคนที่จะเป็นความหวังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเพิ่มการเชื่อมต่อและระบบขนส่ง เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนมาลงทุน และการที่คนจะมาลงทุนรัฐบาลต้องรู้ว่าสิ่งที่จะมาลงทุนต้องดีกับประเทศไทย และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ การสร้างนวัตกรรมก็ถือเป็นส่วนสำคัญ ต้องเกิดจากพื้นฐานของประเทศที่ดี ที่ต้องมุ่งเน้นเรื่องการเสริมศักยภาพของกลุ่มสตาร์ทอัพ แต่เราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ SMEs สามารถปรับตัว และนวัตกรรมคือทางเลือกของเขา
นายยศชนัน กล่าวว่า สิ่งที่สภาอุตสาหกรรม ส่งคีย์ของประเทศไทยมาให้ก็ตรงกับที่พรรคเพื่อไทยได้ทำแนวนโยบายไว้อยู่แล้ว และจะนำข้อเสนอต่างๆ ทำให้ละเอียดยิ่งขึ้น และคงจะไม่รอให้ถึงการเลือกตั้ง เพราะหลายคนก็อยู่ในภาคส่วน ที่สามารถเลือกทำได้เลย และตนมองว่าคนไทยต้องสามัคคี มองไปข้างหน้า การมุ่งเน้นบางนโยบาย ควรจะมองนโยบายอื่นๆเป็นตัวตั้งด้วย วันนี้อาจมีบางประเด็นต้องผลักดันไป แต่สำคัญที่สุดคือทุกพรรคต้องมองเรื่องของประชาชนเป็นที่ตั้ง และมองอนาคตประเทศไทยไปข้างหน้า ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมไปถึงการทำกิโยตินกฎหมาย ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมได้ทำไปบ้างแล้ว เราได้รับและจัดทำแนวทาง เพื่อที่จะลดรายจ่ายในทันที หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมกันอย่างเป็นสัดส่วน และวันนี้เราจะส่งนโยบายให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต . ก่อนที่จะมีการส่งผู้สมัคร สส. โดยเราจะเริ่มทำในทันที ไม่มีพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะเป็นฮีโร่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ คนเหล่านี้มีบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้ว แต่รัฐบาลต้องผันตัวเองเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้เอกชนมุ่งไปข้างหน้า และรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน สิ่งใดที่เราต้องเป็นหัวหอก เราก็มุ่งเราก็ทำ พยายามลงทุนในสิ่งที่เอกชนลงทุนแล้วจะขาดทุน และรัฐบาลควรจะอุดหนุนตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้เอกชนเจริญเติบโตมีความสามารถมีในการแข่งขัน ดึงคนเก่งๆเข้ามา และเราจะร่วมทำงานสนับสนุนกันไม่ใช่พรรคใดพรรคหนึ่ง แต่เราคือ One Thailand
เมื่อถามว่ามาตรการภาษีสหรัฐฯ ผนวกกับปัญหาเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ยังเป็นปัจจัยที่ต้องกังวลเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยว่าต้องดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวล และต้องทำให้ดีที่สุด เพราะเรามีประสบการณ์อยู่แล้ว จากทีมเศรษฐกิจ
ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวเสริมว่า ตนทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมมาร่วมกันในอดีต และตนรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม 3 ครั้ง มีการร่วมมือกันตลอด โดยวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเรารับฟังปัญหาของสภาอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ตรงกับพรรคเพื่อไทยคาดการณ์ไว้และจะร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย สิ่งสำคัญคือต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย ซึ่งประเทศที่เจริญแล้วมีต้นทุนโลจิสติกส์ ไม่เกิน 9.5 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี ของประเทศไทย 13 เปอร์เซ็นต์กว่า ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญมาก
นายสุริยะ กล่าวต่อว่า ดังนั้น สิ่งที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้คือเราต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ขนส่งสินค้าทางราง ซึ่งต้องมีการสร้างรถไฟทางคู่ ที่ผ่านมาคนไม่มาใช้เพราะรางคู่ไม่เพียงพอ หากใช้จะมีการเพิ่มโบกี้ต่างๆ จะทำให้เราสามารถเอาอุตสาหกรรมที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งหลายในตอนนี้กำลังเปลี่ยนจากรถสันดาปเป็นรถอีวี ทำให้ชิ้นส่วนน้อยลง และเราจะมีการร่วมมือกัน