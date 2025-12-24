“อนุดิษฐ์” ชี้ การเมืองต้องพาประเทศไปข้างหน้า อย่าลากกลับซ้ำรอยเดิม ซัด “พรรคดีแต่พูด” ไม่มีสิทธิสอนคุณธรรม

“อนุดิษฐ์” ชี้ การเมืองต้องพาประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่ลากประเทศกลับไปซ้ำรอยเดิม ซัด “พรรคดีแต่พูด ไม่มีสิทธิสอนคุณธรรม ทั้งเคยหนุนปฏิวัติ หนีความรับผิดชอบ ปล่อยเศรษฐกิจพัง แถมตระบัดสัตย์ทางการเมือง”
วันนี้ (24 ธ.ค.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่า การเมืองที่ดี ต้องพาประเทศไปข้างหน้า ไม่ใช่พากลับไปซ้ำรอยเดิม
ก่อนจะเชื่อคำพูดสวยๆ บนเวทีดีเบต ลองหยุดคิดสักนิดว่าพรรค #ดีแต่พูด …เคยทำอะไรไว้กับประเทศนี้บ้าง
พรรคที่เคยเรียกร้อง “การปฏิวัติ” แทนการแก้ปัญหาในระบบรัฐสภา
พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลในช่วงเหตุการณ์รุนแรงกลางเมืองหลวง มีประชาชนเสียชีวิต แต่ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างแท้จริง
พรรคที่ทำให้คำว่า ปฏิรูปที่ดิน กลายเป็นตราบาป เอาที่ดินหลวงไปอยู่ในมือคนรวย
พรรคที่บริหารเศรษฐกิจล้มเหลว จนต้องขายหนี้ ขายทรัพย์สินของคนไทยให้ต่างชาติในราคาถูก
พรรคที่ “ตระบัดสัตย์ทางการเมือง” พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำอีกอย่าง เมื่อถึงเวลาจริง
พรรคที่มีคดีทุจริตซื้อเสียง สมาชิกบางคนติดคุก
พรรคที่ยุบสภา หนีการลงมติไม่ไว้วางใจ
คำถามคือ พรรคแบบนี้ มีสิทธิสอนใครเรื่องคุณธรรมทางการเมืองจริงหรือ ?
การเมืองควรสร้าง ความสามัคคี ไม่ใช่ใช้ความแตกแยกเป็นเครื่องมือ น่าแปลกที่ทุกครั้งที่พรรคการเมืองลักษณะนี้ได้เป็นรัฐบาล ประเทศจะเจอ “วิกฤต” และ “ความขัดแย้ง” เสมอ และเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็เลือกใช้ “วิธีนอกระบบ” ปลุกกระแส ปลุกอารมณ์ เป่านกหวีด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
วันนี้ เราเห็นอดีตผู้นำพรรคคนเดิม กลับมาออกหน้าดีเบต เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น ทั้งที่ประวัติของพรรคตัวเอง เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่เคยมีคำตอบ
จึงอดสงสัยไม่ได้ว่า นี่คือความเชื่อจริงๆ หรือเป็นเพียง “การตลาดทางการเมือง” เพื่อวัดกระแส เพื่อแย่งฐานผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากพรรคสีอื่น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่?
ถ้านี่คือแผนที่วางไว้ บอกตรงๆ ว่า น่าสมเพช เพราะมันไม่ใช่การเมืองที่พาประเทศไปข้างหน้า แต่คือการเอาอดีตที่ล้มเหลว มารีแบรนด์ใหม่
แค่อยากแนะนำท่านว่า ประเทศไทยไม่ต้องการนักการเมืองที่ “ดีแต่พูด” แต่ต้องการนักการเมืองที่กล้ายอมรับอดีต และไม่ทำให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีก
ไม่เชื่อกันก็ไม่เป็นไรครับ (ขอบคุณกราฟิกจากโลกออนไลน์ครับ)